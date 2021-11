Hace una semana fue a trabajar a un campo de La Calera y desapareció

El sábado pasado, a las 7, Edgardo Alaniz salió de su antigua casa en San Luis capital, con el patrón del campo de La Calera donde empezaría a trabajar ese día. El hombre de 60 años jamás había trabajado en esa estancia, ni siquiera conocía esa localidad, pero toda su vida no hizo otra labor que no fuera la rural. Por eso, aunque jamás se hubiera desempeñado en esa finca, trabajar allí no iba a ser un problema para él. Sabía moverse en cualquier campo. Pero ese día, el que partió a su nuevo empleo, fue la última vez que su familia lo vio. Su patrón fue a visitarlo el martes y Alaniz ya no estaba en la casa de puestero. Desapareció. La Policía y los rescatistas de San Luis Solidario lo buscan a pie, en moto y con la ayuda de drones. Este sábado su familia, con el apoyo de diferentes agrupaciones gauchescas, comenzarán a buscarlo a caballo, a campo traviesa.

Alaniz mide 1,80 metro y es delgado. Tiene tez clara pero bronceada, ojos marrones y un lunar de carne notorio en el lado izquierdo de la nariz, a la altura del ojo, describió Patricia, una de sus hijas. Hace una semana, cuando partió de la casa 2165, en la peatonal 5 del barrio Rawson, vestía un pantalón de jean claro, una remera negra con rojo, una campera de cuero marrón y zapatillas blancas.

Las hijas del hombre no tienen claro cómo consiguió ese nuevo trabajo de puestero en el campo de Segundo Leyes, padre de la senadora provincial Mabel Leyes.

Pero el acuerdo era que Alaniz trabajara allí de manera permanente. "Recién el 1º de enero nos íbamos a poder ver", dijo Patricia.

"El sábado partió con sus herramientas, una caja de mercadería y todas sus cosas", relató. Hace poco se quedó sin celular, por eso, hasta que su familia pudiera conseguirle uno, Leyes le facilitó su número de teléfono a su familia y se comprometió a comunicarse cada vez que fuera al campo para mantenerla al tanto sobre Alaniz.

El hombre partió con su empleador en la camioneta de él hasta su campo no solo porque no tiene vehículo, sino porque tampoco sabía cómo llegar a la estancia. La finca de 300 hectáreas está ubicada en el paraje "Las Lomas", a unos 18 kilómetros de la ruta 147, y se accede a ella por un camino de huella.

"El lunes llovió por allá, entonces el patrón fue el martes, como a las cinco de la tarde y no lo encontró", contó Patricia. A eso de las 21, Leyes fue hasta la Subcomisaría de La Calera para informar sobre la desaparición de su peón. El personal de guardia fue a la finca, verificó que efectivamente el puestero no estaba allí y a las 3:30 del miércoles, un par de efectivos y Leyes fueron hasta la antigua casa de Alaniz, donde viven su expareja y sus hijas, y les avisaron que el hombre había desaparecido.

"No sabemos desde cuándo no está, porque el dueño del campo no nos dijo si fue a verlo antes. Sí sabemos que llegó a la estancia, porque fuimos a la casa que tiene la estancia y estaban todas sus cosas", contó. La precaria vivienda, que no cuenta ni con electricidad, estaba "toda revuelta". "No sabemos si la hallaron así o si la Policía la dio vuelta buscando alguna pista", relató la mujer, quien dijo que la Policía le informa muy poco sobre cómo marcha la búsqueda.

"Con el apoyo de las agrupaciones de gauchos de San Luis, de Los Molles, Balde y El Suyuque vamos a empezar a buscarlo con caballos", adelantó Patricia. Esta búsqueda paralela que la familia hará en los alrededores del campo arrancará a las 7.