Vuelven los festivales y las músicas piden pista

En San Luis. "Las artistas nos movemos para tener nuestro lugar ", expresó May, de Nosotras Tan Bién. Foto: El Diario -Archivo.

Luego de que en 2019 el Congreso sancionara la Ley 27.539 de cupo femenino para eventos musicales, la presencia de mujeres y disidencias en los escenarios argentinos debe llegar a un piso del treinta por ciento. La llamada Ley de Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres a Eventos Musicales prevé una tabla que estipula la participación mínima de mujeres y disidencias que deben ser parte de un show, conforme vaya a ser el total de artistas convocados. Para esto se deberá saber que: entre tres y cuatro artistas programados, al menos una debe ser mujer o disidencia; entre cinco y ocho, al menos dos.

La ley estipula que a partir de los diez artistas programados, se entiende que el cupo femenino se cumple cuando este represente el treinta por ciento del total de artistas solistas y/o agrupaciones musicales de la grilla. Además, la ley aclara que “en los casos en que la aplicación matemática de este porcentaje determine fracciones menores a la unidad, el concepto de cantidad mínima se obtiene acercándose a la unidad entera más próxima".

Para esto, las artistas deben estar registradas en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones Nacionales Musicales. En caso de incumplimiento de lo establecido en la ley, los sujetos obligados comprendidos en el artículo 5° deben pagar una multa por un valor equivalente hasta el seis por ciento de la recaudación bruta de todos los conceptos que haya generado la actuación de los eventos de música en vivo.

En las últimas semanas se dieron a conocer las grillas de varios festivales nacionales e internacionales que se llevarán a cabo en los primeros meses del año que viene. Tanto Cosquín Rock, que se celebrará el 12 y 13 de febrero de 2022 como el Lollapalooza, que se realizará el 18, 19 y 20 de marzo del año que viene, cuentan con una grilla que cumple con lo establecido por la ley. Diferentes son las programaciones para el festival nacional de folclore en Cosquín y el festival Jesús María que aún no comprende la presencia igualitaria de las mujeres en sus escenarios.

"Las grillas publicadas me parece que cuentan con la intención de cumplir con el cupo, no tanto por el interés de los productores, sino que las bandas de las mujeres estamos más vistas, tal vez decididas y estamos, copamos lugares por nuestra cuenta. Como los festivales convocan bandas que llevan más, siento que las mujeres están en esa línea. Creo que en Cosquin rock siempre se vio una grilla desigual, con muchas bandas de varones y pocas mujeres, pero esta vez vi que había más bandas encabezadas e integradas por mujeres, muy pocas integradas por todas mujeres, pero está cerca del treinta por ciento. Mientras que Cosquín folclore está muy lejos de cumplirlo. Hay una artista mujer por luna de cuatro varones que conforman la grilla, cuando sabemos que en el folclore hay muchas mujeres", explicó May Alba, música de la banda Nosotras Tan Bien.

Según expresó Alba, en San Luis se comenzaron a abrir espacios y paso a paso mejoran las intenciones de los productores y organizadores para sumar mujeres. "Las artistas nos movemos para tener nuestro lugar y sentirnos parte de la escena local", concluyó.

