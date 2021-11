Milei quedó tercero en CABA: "Nuestros votantes han podido escaparse de la falsa grieta”

Luego de sellar su llegada al Congreso nacional, el electo diputado por la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei destacó esta noche la elección del frente La Libertad Avanza, que permitió a sus votantes "escaparse de esa falsa grieta" que los "empobrece".

"Están todos cagados, tuvieron que tirar de los dos lados pero no pudieron. Quiero darle las gracias a toda la militancia, a cada uno de ustedes que fueron a pelearla centímetro por centímetro a cada espacio de la ciudad", empezó su discurso en un abarrotado estadio Luna Park, del centro porteño, donde emplazó su búnker.

"Han podido escaparse de esa falta grieta que nos empobrece", resaltó Milei, quien más temprano había afirmado haber "ganado la batalla cultural" y que el liberalismo consiguió "cambiar el eje del debate en la Argentina".

"Decían que no le podíamos ganar a la Izquierda. No solo eso, decían que era imposible que llegáramos a una banca. Hoy, terminadas estas elecciones, hemos logrado un histórico 17 por ciento, pero no es solo eso, recordemos que también en las PASO ganamos la interna liberal", completó.

Milei llegó pasadas las 19 al espacio de La Libertad Avanza en el Luna Park y fue recibido por decenas de jóvenes que hacían cola para el ingreso al mítico estadio porteño.

Más temprano, al votar en la sede de la UTN, aclaró que no quería trabajar con boca de urnas, y admitió ser "extremadamente bilardista". "Para mí, gol no es cuando la pelota entró en el arco, ni siquiera cuando lo sanciona el árbitro, sino cuando mueve el equipo contrario", sostuvo.

Milei apuntó contra "la casta política" y anticipó que "no" dialogaría con el Gobierno ni con Juntos por el Cambio (JxC) de ser convocado luego de los comicios y vaticinó un cataclismo económico.

"Yo no dialogo con inmorales", aseveró cuando se le planteó si aceptaría participar de una convocatoria como la anunciada por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

