Lucía Juárez quiere festejar otra vez por las calles volcaneras

En dos semanas, El Volcán vibrará con una nueva edición de Corre El Diario, que tiene cupos agotados. Entre cientos de atletas de toda la región estará Lucía Juárez, ganadora en 5K en la edición 2019, que tiene la intención de repetir aquel éxito.

“Todas las carreras son importantes, pero hay algunas puntuales que tienen un plus especial. En San Luis hay dos o tres carreras que siempre marcan y que una quiere correr. Corre El Diario es una de esas”, dijo la protagonista.

Juárez, tras un parate en lo deportivo por un emprendimiento personal, volvió a los entrenamientos y más tarde a la competencia; y lo hizo con creces.

El sábado 30 de octubre ganó los 5K en la San Ignacio Corre y el pasado sábado 6 de noviembre triunfó en los 6K de Potrero Corre. “Siempre es bueno sumar carreras y mucho mejor si te va bien, ya sea con un podio o con un gran tiempo. Ahora me siento mejor, más confiada, afrontando entrenamientos más duros”, explicó Lucía, quien entrena bajo las órdenes del profesor Walter Páez.

A la hora de hablar del circuito en El Volcán, añadió: “En general cuando hay subidas lo sufro muchísimo, nunca pude amoldarme demasiado a eso. Pero este circuito de El Volcán me gustó porque si bien es duro, en una parte también tiene mucha bajada y una se suelta. Además había una parte en la que la gente se sumó a la carrera, te tiraba agua y te refrescaba, y eso está bueno”, recordó.

Esta será la 6ª edición de Corre El Diario: 2016, 2017 y 2018 fue en San Luis, 2019 en El Volcán, en 2020 virtual, y este año vuelve a El Volcán. En 2018, Juárez fue tercera en 10K detrás de María Ovejero y Carla Vidal, y en 2019 ganó los 5K en El Volcán.

“La idea es ver esta semana cómo nos sentimos y a partir de eso decidir qué distancia correr: en principio iría a los 5K, pero si nos sentimos mejor quizá corramos los 10K”, dijo la atleta de la Agrupación Rung to Lung. Eso sí: inmediatamente deja su preferencia a la hora de elegir distancia. “A mí gusta correr 5K, los disfruto más. Y ahora me siento más rápida que resistente. Pero si se da la oportunidad no es mala ocasión para probar unos 10K”.

Lucía Juárez está enfocada y tiene los objetivos claros para lo que queda de 2021. “Quiero correr en la carrera de El Diario y después un 10K llano que puede ser La Paz (Mendoza) o la Carrera de los Dos Años, en Río Cuarto”, concluyó.