Piden prisión perpetua para el joven que asesinó a otro en el Día del Amigo

Cerca de las 19 del martes, los familiares de Franco "Frutis" La Torre marcharon por las calles del centro de Villa Mercedes para pedir que César "El Oso" Liendo, juzgado por matar a puñaladas a La Torre, sea sentenciado a prisión perpetua por cometer ese crimen con alevosía. Liendo llegó a juicio por una figura menos grave, "Homicidio simple". Pero eso no es todo: los familiares de la víctima entienden que no habrá justicia si no acusan y condenan a Ariel Funes y Brandon Liendo, el padrastro y el hermano de "El Oso", ya que cuando La Torre yacía muerto en el piso, la madrugada del 21 de julio de 2020, ellos siguieron atacándolo a patadas.

Los parientes y amigos de La Torre se concentraron en la plaza San Martín. Comenzaron a marchar en Mitre al grito de “justicia” y “cárcel para los asesinos que están en sus casas". Caminaron hacia el sur, hasta la plaza Pedernera, y desde allí volvieron hacia el norte, por Pedernera.

"A Franco no lo mató uno, sino tres", dijo Esther, su abuela. "Ariel y Brandon le pegaron y mi hijo, por defenderse, se descuidó y Liendo le clavó un cuchillo por la espalda, a traición", señaló Natacha, la madre de la víctima de 26 años, quien espera que mañana la Cámara Penal 1 condene a "El Oso".