Un tango en cada rock

Andan los caminos. Martín deja por un rato su banda de siempre para ensuciarse en el tango marginal. Advirtió que en el show de hoy no habrá pogo. Foto: Gentileza.

Con su voz particular y las verdades transformadas en poesía, Martín Martines lidera Ojos Locos hace veinte años. La banda de rock consiguió un lugar en la escena nacional y cosechó fanáticos en todo el país. Hoy, sin pecar de egoísta, decidió dejar su grupo en Buenos Aires y llega a San Luis con "Tango y roll", su proyecto solista y acústico en el que aborda un repertorio rockero versionado al ritmo del dos por cuatro. La cita será en All Right a las 22:30, con entrada a mil pesos.

Martines les advirtió a sus seguidores puntanos, a quienes recuerda con mucho cariño y fervor, que el pogo característico que se arma en los recitales de Ojos Locos no formará parte de esta propuesta. Lejos de la locura y los saltos, el cantante trae un proyecto repleto de sonidos arrabaleros que buscan instruir y encantar a quienes los escuchan.

"Ojos Locos es mi proyecto principal y el esqueleto de mi carrera. Cuando me junto con los músicos que me acompañan en el grupo de tango me vuelco un poco a mis otros gustos personales y los comparto con la gente. Es muy disfrutable", expresó el artista.

Dentro del repertorio de esta noche sonarán algunas canciones propias de su banda principal y clásicos del rock nacional de bandas como Los Redonditos de Ricota versionados según la óptica tanguera de Martines. "Se convierte en una suerte de homenaje y un paseo por la música para todos aquellos que la aman tanto como nosotros", agregó.

Aunque junto con su banda interpretan tangos con los instrumentos característicos, el cantante aseguró: "No queremos sumergirnos en el mundo de este ritmo por completo. Somos artistas que nos movemos en el ambiente popular y sentimos que es una buena forma de acercar nuestra raíz a quienes nos escuchan".

Además, el cantante contó que en su proyecto paralelo "prevalece lo instrumental y lo acústico. El ritmo es el principal protagonista y mi voz es su simple compañera".

De acuerdo a los nuevos paradigmas que visitan a los músicos actuales, Martines coincidió en que es un buen momento para establecer una fusión de estilos, como son el tango y el rock, en su caso, porque los públicos están abiertos a encontrar en la música variedad de todo tipo. Aseguró que esa posibilidad en el ambiente rockero pasó siempre y que en la actualidad se acrecentó con las nuevas miradas. "Uno siempre fusiona los estilos para ver con cuál quedarse. No conozco artistas actuales que se nutran de uno solo. Lo que importa es seguir lo que a uno le apasiona y esa emoción, transmitirla a quien escucha del otro lado", contó.

En la presentación de hoy lo acompañarán en escena Marcos Fernández y Manuel Quiroga, dos amigos que encontró en una zapada de sobremesa y que se acoplaron a su proyecto. "Ellos son quienes se criaron con el tango como eje principal de su educación musical".

Martines se acordó de las noches que vivió junto a su banda en el recordado Panacea y cómo el público presente cantaba con fervor los temas de Ojos Locos. "También se me vienen a la memoria las noches de calor que pasamos dentro, pero siempre los puntanos nos mostraron alegría y buena onda". Otro lazo que lo unió con la provincia fue "el estar en el predio de Cosquín Rock y que los puntanos nos reconocieran y vinieran a saludarnos".

DÍA: Hoy

HORA: 22:30

LUGAR: All Right, avenida Illia 172

ENTRADA: 1.000 pesos