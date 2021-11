En allanamiento encuentran hacienda robada de un campo

Entre el miércoles y el jueves la Policía desplegó un operativo de gran magnitud en un campo ubicado unos 20 kilómetros al sur de Alto Pelado, por robo de ganado. Los efectivos recuperaron tres de los más de 30 vacunos que han denunciado como sustraídos de La Taba, tal es el nombre del establecimiento rural damnificado, además de 30 postes (es decir, casi la totalidad de las columnas faltantes), 250 varillas y unos 3.000 metros de alambre, le detalló ayer a El Diario el abogado Federico Estrada Dubor, que representa a los denunciantes.

Los bienes estaban en el campo que ocupa un hombre de 61 años, de apellido Ríos Ortiz, que es de General Villegas y hace unos ocho años está en la zona, comentó. Según explicó el letrado, integrantes de la familia Listello lo han denunciado por usurpación. Esta familia tiene dos campos. En uno de ellos hay coposeedores, uno de los dueños le alquiló su parte a este hombre de General Villegas, pero él tomó todo el campo y sustrajo el alambre del límite entre los terrenos, además de hacienda, resumió. “Por ello, porque tomó La Taba, se hizo un juicio para sacarlo. Ese juicio se ganó, tiene sentencia firme, pero no se ha ejecutado el desalojo porque falta resolver un incidente”, dijo.

Días atrás, el juez Penal 1, Juan Manuel Montiveros Chada, que interviene en la causa iniciada por el robo, dispuso que se hiciera el allanamiento, medida que, por la extensión de los campos, le demandó a la Policía dos días de trabajo. En uno de ellos, con caballos, recolectaron los animales, que fueron examinados por la veterinaria de la Policía, Sonia Liesegang. Participaron del procedimiento la Policía Ecológica y Ambiental, la seccional de Beazley y una brigada de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 1.

El sindicado “no estaba cuando fue la Policía, el miércoles. Apareció al otro día. Daba explicaciones, decía que los animales tenían la marca de él. Pero fabrica una marca, y era inmensa la cantidad de vacunos, estimo que más de la mitad, que tenían marca superpuesta o adulterada. Se constató que la mayoría tiene las señales adulteradas. La veterinaria trabajó muy bien, hizo un informe muy preciso, que va a ser elevado al juez. Hizo una planilla, eran 176 vacunos, y respecto a cada uno indicó la señal, si presentaba marcas nuevas, viejas, superpuestas”, refirió Estrada Dubor. Y agregó: “Pedí la detención en el momento, pero el juez no la ordena, ya que hay que determinar que sea él quien robó los animales y los metió en su campo. Pero si no fue directamente él, al menos es cómplice, porque no son pocas vacas, no es un bien de pequeñas dimensiones y de poco valor”.

Según indicó el abogado de los denunciantes, en los últimos 8 años, en campos de la zona se ha perdido hacienda “en cantidades”. “Lo que se comenta es que los que se roban en San Luis los llevan o faenan en Buenos Aires, y los que roban allá, los traen acá. Se manejan por caminos que abren dentro de los campos”, dijo.