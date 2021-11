Estilistas solidarios cortaron el pelo a más de 200 personas en ocho barrios

Un grupo de peluqueros y barberos de la academia de Carina Fierro realiza tareas solidarias dos veces por semana. Desde que el Comité de Crisis flexibilizó muchas actividades, los estilistas no dudaron en buscar sus elementos de trabajo y recorrer los barrios de la periferia. Generalmente se reúnen en un comedor o merendero, pero en otras ocasiones lo hacen en plazas o espacios públicos. Hasta el momento visitaron ocho complejos habitacionales y cortaron el pelo a más de doscientas personas de forma gratuita.

La iniciativa surgió de la propia directora del instituto porque ella hace algunos años realizó estas tareas y cruzadas para ayudar al prójimo. "Hasta en plena pandemia, si había alguna olla popular trataba de ir también para colaborar y hacer lo que sé hacer, cortar el pelo", dijo la mujer. Luego agregó que le comentó a Nicolás Verdes, que es el profesor de barbería, y a los alumnos y todos coincidieron en que podían destinar los miércoles y sábados para ir a esos lugares. "Así empezamos, y la verdad es que nos genera una gran satisfacción, es inexplicable describir lo que sentimos, ver las sonrisas cuando les hacemos que se vean en un espejo, los ojos siempre brillan de alegría y es realmente hermoso ayudar", agregó Fierro.

Generalmente los que buscan sentarse y dejar su cabeza en manos de los estilistas son los niños. "Los varones piden que le hagamos el corte degradé, que le marquemos líneas, como usan los jugadores de fútbol o también está muy de moda la cubana, que es bien rapado a los costados y largo atrás", detalló el profesor de los barberos.

Las niñas también eligen algún corte en las puntas para no perder el largo y sacar las que se van dañando. "Otras piden tener rapado en un costado y el resto de la cabellera que caiga para el lado opuesto. Pero también los papás vienen a que le hagamos algún desmechado, o emparejemos un poquito la barba", aseguró la directora de la academia.

En cada lugar al que asisten hacen un promedio de treinta trabajos por jornada. Los barrios que ya visitaron son San José, San Antonio, La Ribera, Güemes, Eva Perón, Kilómetro 4, 365 Viviendas y el más reciente, Ciudad Jardín. "Generalmente los voluntarios de los comedores son los que nos contactan y nos piden que vayamos, o a veces nos sumamos al programa 'La Muni en tu Barrio' y vamos con ellos. Los lunes y martes nos dedicamos a organizar la visita del miércoles, el jueves y el viernes hacemos lo mismo para el sábado", explicó.

El grupo de peluqueros y barberos está compuesto por personas recibidas y otras que están próximas a recibir su diploma. "Tengo 14 años, somos dos compañeros que tenemos la misma edad y somos los más chicos. Empecé a estudiar esto porque me gusta, le cortaba el pelo a mi abuela, con tijera, desde muy chico y siempre supe que quería perfeccionarme. Ahora me estoy comprando mis cosas para trabajar. Ir a los comedores me encanta, me hago amigos y practico", contó Thiago Luján, uno de los estudiantes.

De igual modo, Leonardo Sánchez, el otro menor de edad, aseguró que veía videos tutoriales en internet y quiso aprenderlo. "Me quiero poner un local en mi casa, ya de a poco me voy comprando mis elementos", aseveró.

Anteayer estuvieron en el comedor Adulam, del barrio Ciudad Jardín. La cita era a las 11:30, pero minutos antes, los vecinos de la zona hicieron una fila para asegurarse su turno y renovar sus looks.

