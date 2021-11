El Centro de Adicciones reactivó sus talleres

El Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA) reactivó su cronograma de talleres recreativos. Estos tienen como objetivo principal que los y las pacientes puedan enfocarse en mejorar sus capacidades y habilidades. Con esta herramienta, los y las especialistas apuntan a mejorar los procesos de recuperación y autovalidación de los jóvenes y adultos que asisten a diario para recibir tratamiento ambulatorio.

A mediados de octubre, el CPAA se mudó de su antigua sede en el predio del Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" al Hospital "Verónica Bailone", lo que le permitió ampliar sus actividades, debido a que ahora cuentan con más lugar para realizarlas. "Apenas nos trasladamos decidimos poner en marcha estas clases. Al tener un SUM espacioso, podemos trabajar con los grupos. Eso, además, nos permite ampliar las propuestas, recibir más gente y activar de nuevo con cosas que habíamos frenado por no contar con un lugar acorde", señaló Paula Carabajal, una de las psicólogas del Centro.

Quienes asisten pueden elegir entre reciclaje, botánica y jardinería, cocina, pintura y producción de juegos didácticos. La especialista destacó que en esta instancia no solo adquieren nuevos conocimientos, sino que fortalecen sus habilidades. En ese sentido, indicó que una de las premisas del taller es no hablar de la situación que atraviesan. "Lo que buscamos es que ellos y ellas no se enfoquen en la problemática, sino que piensen en que son sujetos de derechos que están pasando por un contexto en particular, pero que eso no los define como personas. De esa forma, se puede hacer un avance en sus procesos personales", dijo.

A su vez añadió: "Es una herramienta de autovalidación que tiene que ver con mejorar la adherencia de los tratamientos individuales. Hay casos de personas que estudiaron algún oficio y no se animan a salir al mundo. Entonces poder experimentar entre los compañeros afianza que puedan desarrollarse puertas afuera".

Otro de los aspectos que le permitió al equipo de profesionales poder volver al ruedo fue el contexto sanitario, ya que ahora pueden reunirse de forma presencial plena. "Durante la cuarentena hicimos atención presencial, pero también virtual para seguir con el acompañamiento a través de videollamadas, mensajes u otro medio. No todos tenían acceso a la conectividad, entonces buscábamos diferentes formas", aseveró la psicóloga.

En cuanto a la pandemia, indicó que el confinamiento afectó de forma diferente a los pacientes. "En algunos casos fue fructífero, porque al tener que quedarse en sus hogares pudieron trabajar su proceso. Pero en otros fue lo contrario, se acrecentó. No tenemos una estadística específica, pero pasaron las dos cosas", sostuvo.

Actualmente el Centro recibe a decenas de personas; de hecho, registran alrededor de ocho aplicaciones por semana. La atención es de lunes a viernes de 8 a 15 en Urquiza 74. "Admisiones tenemos todos los días. Trabajamos con turnos programados y también para las instituciones. Esto sucede cuando nos hacen una derivación para facilitarles el acceso a las personas que no puedan hacerlo por sus propios medios", contó la licenciada.

El grupo de usuarios es diverso, "no se distinguen edades ni condiciones sociales", remarcó Carabajal. Asisten desde jóvenes que recién salen de la adolescencia hasta adultos mayores que buscan mejorar su calidad de vida.

También se encargan de promover sus tareas en instituciones o en encuentros públicos. La semana pasada participaron de la conmemoración del Día Universal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la plaza Lafinur.

