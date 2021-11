Caso Laura Godoy: Alaniz ha pedido ampliar su declaración

La defensa de Cristian Alaniz (el joven preso por haber matado entre los últimos minutos del domingo 25 de julio y los primeros del lunes 26 a su expareja, Laura Godoy, en Tilisarao) le ha pedido a la jueza Penal de Concarán, Patricia Besso, que fije una audiencia para que amplíe la declaración indagatoria. En su búsqueda para desprenderlo de la autoría del crimen, el abogado Bautista Rivadera, adelantó que en la ampliación, Alaniz planteará que Godoy “era amenazada por personas vinculadas a la venta de droga”, dando a entender que el asesinato podría guardar relación con ello. “Habrá que ver qué acredita con esta ampliación de indagatoria, no sé qué prueba aportará de eso. Aparte, tiene que ser una prueba eficiente como para desviar la atención de él, con todos los elementos que están incorporados en la causa, que son contundentes e indican que estuvo esa noche en la casa de Laura. No sé cómo va a hacer para desvirtuar todo lo que hay en su contra. De ahí a que eso cambie el rumbo de la causa… me parece que no”, opinó ayer el abogado que representa a la familia de Laura, Mario Mini, poniendo en duda la versión que pretende instalar la defensa.

El abogado querellante recordó que la defensa había planteado la nulidad del procesamiento con prisión preventiva firmado por Besso, resolución que la Cámara Penal de Concarán confirmó. Y acotó que en esta instancia de la investigación se incorporan los resultados de pericias.

Según Rivadera, la joven tenía conexión con esas personas porque “era consumidora frecuente”. “Han quedado rastros de ello, según surge del informe de la autopsia y de las pericias químicas hechas”, aseveró Rivadera. Consultado sobre este medio respecto a si el procesado aportará nombres de quienes presuntamente la amenazaban, dijo que lo evaluaban “porque es un ambiente complicado”. “Alaniz ha visto mensajes. Esperamos los peritajes de celulares secuestrados y de la computadora de Godoy, eso aún no está incorporado”, al igual que el resultado de un cotejo de ADN hecho con base en muestras extraídas del cuerpo de la víctima y otras tomadas al detenido, refirió.

“Desconozco absolutamente esto que dicen. Es la primera vez que escucho esto, la familia nunca me lo planteó”, dijo Mini en referencia al supuesto consumo e intimidaciones por parte de gente conectada a la venta de estupefacientes. “La familia siempre me comentó de esta cuestión (del vínculo de ella con el femicida), del episodio en el que ella lo denunció por violencia de género, que había una exclusión de acercamiento y de toda la prueba que había. Incluso cuando se evaluaban algunas posibilidades nunca me dijeron que ella tuviera miedo o estuviera amenazada (por otras personas). La pista más firme era la de Alaniz”, aseveró Mini.

De modo precedente, cuando declaró, Alaniz admitió que la noche previa al hallazgo de la joven asesinada (fue encontrada el lunes 26), él estuvo en la casa de ella, en el barrio 34 Viviendas de Tilisarao, lugar a donde tenía prohibido acercarse. Estaba vigente una perimetral, ya que Laura lo había denunciado por violencia de género ante las autoridades y públicamente, a través de su cuenta de Facebook.

Según Alaniz, fue a lo de Laura, discutió con ella y se retiró. Negó haberla atacado. Según la autopsia, la causa de muerte fue una “asfixia mecánica a consecuencia de obstrucción aguda de la vía respiratoria por compresión por soga o cuerda”. Durante la agresión de julio (por la que hizo la denuncia pública y en su cuenta de la red social) Alaniz también intentó asfixiarla, según lo que la propia víctima le contó a una amiga que dio testimonio en la Justicia.

