Dos puntanos participan en un mundial de juegos electrónicos

Dos jóvenes de 19 y 25 años de San Luis son parte de la competición PUBG Global Championship, un mundial de deportes electrónicos en el que participan 32 equipos de todo el mundo, desde el 19 de noviembre hasta el 19 de diciembre. Emiliano “Em1hh” Fidalgo (19) y Rodrigo “Turtlee” Rodríguez (25) son dos de los únicos cuatro latinoamericanos que están en la ciudad de Incheon (Corea del Sur) compitiendo por el título mundial de la disciplina. Los competidores concedieron una entrevista a El Diario de la República y contaron su experiencia desde la antípoda horaria.

Los jóvenes, junto a un rosarino, un porteño y un brasilero, forman parte del equipo de deportes electrónicos español KPI Gaming. Emiliano y Rodrigo fueron contratados por el club español tras conseguir la clasificación al evento anual que se desarrolla en Corea del Sur. La clasificación la obtuvieron integrando el equipo amateur Fiumba, formado por ellos mismos. “Clasificamos con un equipo —Fiumba— que armamos entre nosotros y el KPI nos ofreció contratarnos y utilizar, con el equipo español, la plaza que ganamos”, dijo Emiliano.

Él es jugador profesional desde 2020 y Rodrigo se sumó al staff de KPI (personal de equipo) como coach general (entrenador) para aportar su experiencia en este tipo de competiciones. “Analizo a los rivales, planteo estrategias y asisto a los chicos del team mientras están jugando”, explicó Rodrigo.

Me costó un poco convencer a mi papá, pero siempre tengo el apoyo y estímulo de mi familia (Emiliano "Em1hh" Fidalgo)

Horas frente a una PC

Para los nativos digitales no es una situación extraña permanecer más de ocho horas continuas frente a una computadora, pero para personas que acumulan algunos años más resulta hasta enfermizo. “Tuve algunas discusiones con mi papá por las horas frente a la computadora”, comentó Emiliano, quien, según su decir, permanece entre 8 y 14 diarias “jugando”. Y agregó: “Me costó convencerlo de que esto, además de un divertimento, es un trabajo. Pero el hecho de que nos contrate un equipo profesional ayudó y siempre cuento con el apoyo de mi familia”.

Por su parte, Rodrigo comentó que tuvo que “colgar el trabajo para poder viajar”, y que la empresa en la que trabaja “comprendió la situación, ya que no es la primera vez que participo de una competencia internacional”.

Emiliano no tenía planeado este viaje y mucho menos conocer Asia. “A principio de año comencé con la universidad, pero no me gustó que sea todo virtual y por eso dejé y me puse a prepararme para el viaje y la competición”, le confesó Emiliano a El Diario.

En 2018 competí como player en Alemania, esta es mi primera oportunidad como coach general (Rodrigo "Turtlee" Rodríguez)

Chances de ser finalistas

"Em1hh" y "Turtlee" son dos de los más de 128 competidores de 32 equipos que llegaron a Incheon el 30 de octubre pasado para participar del PUBG Global Championship. “La competencia comenzó el 19, pero tuvimos que llegar antes para hacer aislamiento de quince días en un hotel del gobierno surcoreano y la organización del evento —que costea todos los costos de los competidores— nos trasladó a un hotel donde había computadoras para que podamos entrenar”, dijo Emiliano.

Ayer, los integrantes del KPI Gaming conversaron con El Diario después de finalizada la tercera jornada para acceder a la final semanal y se mostraron entusiasmados por el rendimiento que mostraron. “La verdad que estamos mejor de lo que esperábamos, obtuvimos un quinto lugar, un tercero y un segundo en las tres mangas de hoy, pero buscamos el primero, ya que es el que asegura participar de la final semanal”, dijo Rodrigo.

El objetivo de los jóvenes es alcanzar la final, que se disputará desde el 12 hasta el 19 de diciembre, a la que acceden 12 equipos directamente y 6 por repechaje. “Tenemos chances, los chicos están haciendo buenas partidas y el nivel de la competencia es altísimo”, dijo el coach general.

De igual manera, clasificando o no, los puntanos permanecerán en el país asiático hasta el 23 de diciembre. “El evento termina el 19, pero la organización ya nos comunicó que todos los competidores permaneceremos en Incheon hasta el 23, ya que después de la final será el cierre del PUBG Global Championship y la premiación”, explicó Emiliano.

Lo cierto es que el viaje de los puntanos es lo que en el mundo de las apuestas se conoce como un “win-win situation” (situación doblemente beneficiosa), más allá de los resultados que obtengan: clasificaron, fueron contratados por un equipo profesional y permanecerán casi dos meses en la tercera ciudad más importante de uno de los países más modernos del mundo.