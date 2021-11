Maxi Rodríguez anunció su retiro del fútbol profesional

El delantero de Newell´s Old Boys Maximiliano Rodríguez anunció este viernes su retiro del fútbol profesional, a los 40 años, tras comunicarlo en sus redes sociales.

"No tengo nada más para dar", dijo entre lágrimas "La Fiera", quien en su carrera pasó por Newell´s, Espanyol de Barcelona, Liverpool, Atlético Madrid y Peñarol; además jugó tres mundiales con la Selección argentina en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Mediante un video en el que agradeció el apoyo de su familia y su relato se fue mezclando con imágenes de goles y de fotos con sus diferentes camisetas, Maxi Rodríguez casi que no pudo contener las lágrimas.

"Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar. Como jugador de fútbol, nunca queremos que llegue. Este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo. Fueron muchos años de carrera y creo que me brindé al máximo. Me vacié por completo, ya no tengo nada más para dar", dijo el delantero "leproso".

Aparte de su identificación con Newell´s, Rodríguez fue artífice de dos momentos históricos en la Selección argentina, como el gol que le marcó a México en Sudáfrica 2010, para clasificar a cuartos de final (2-1) en tiempo suplementario, y el penal que convirtió en la definición frente a Holanda que depositó a Argentina en la final de Brasil 2014.

En el conjunto "rojinegro", en donde surgió y pasó en tres etapas de su carrera, jugó 280 partidos, marcó 94 goles y logró el título del Torneo Final 2013, de la mano de Gerardo Martino.

Además, el jugador nacido en Rosario alcanzó el título de la Copa de la Liga con el Liverpool (2011/12) y con Peñarol obtuvo el campeonato uruguayo (2017 y 2018) y la Supercopa uruguaya (2018).

Maxi Rodríguez integró la Selección argentina campeona en el Mundial Sub 20 disputado en el país, bajo la conducción de Néstor Pekerman.

"Quiero darles las gracias a todos los entrenadores que he tenido en mi carrera. A los compañeros, que fueron muchísimos. Y si hay algo por lo que me gustaría que me recuerden es como gran comañero, como una buena persona. Esa es la mejor huella que puedo dejar. Es difícil poder hablar, poder expresarme, pero lo quiero hacer así, al natural, como soy yo: algo simple y sencillo”, explicó.

“También agradecerle a todo el mundo del fútbol porque siempre me han tratado con mucho cariño. Les mando un abrazo a todos", concluyó emocionado.

NA/LE.