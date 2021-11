El Círculo Médico suspendió el servicio de salud a Dospu

Los afiliados de la obra social de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Dospu, quedaron sin prestaciones de salud a partir de esta semana, luego de que el Círculo Médico de San Luis decidiera la suspensión de los servicios. Según informó la mutual universitaria en un comunicado, el corte fue dispuesto de manera "unilateral" y sorpresiva a partir de este lunes.

El presidente de Dospu, César Almeida, dijo que la medida afecta a unos cinco mil universitarios solo de la capital puntana, ya que la atención funciona con normalidad para afiliados de Villa Mercedes y Merlo.

"Hasta hoy no hemos recibido una comunicación oficial sobre el restablecimiento del servicio. Este martes se iban a reunir para evaluar la propuesta que emitimos y revisar algún código en particular. Los borradores del convenio debían estar listos el miércoles de la semana pasada, pero el jueves nos comunicaron que no comprendían cómo era el nuevo cálculo. Este lunes nos encontramos con que directamente habían suspendido las prestaciones", explicó Almeida.

Agregó que la medida aplicada por el Círculo Médico capitalino obedece a un reclamo por el valor acordado por las prestaciones y la incorporación de nuevas prácticas, y no así por falta de pago de la obra social universitaria.

Según la máxima autoridad de Dospu, ofrecieron al sector un incremento del 48 por ciento general hasta febrero, una cifra que fue calculada a partir de los haberes que percibe el personal activo y pasivo de la UNSL.

"El gran problema que tenemos es que los salarios van por un lado, mientras que la inflación los supera y más aún las prestaciones médicas, sobre todo si incluyen insumos importados y medicamentos", afirmó.

Debido al inconveniente generado por la suspensión del servicio médico, Almeida indicó que para los casos que requieran atención por enfermedades crónicas y urgencias, los afiliados pueden concurrir a las clínicas Italia y Cerhu, como también a los consultorios internos de Dospu, donde el funcionamiento es normal.

"En términos generales habíamos llegado a un acuerdo, pero al parecer hay algunos puntos que no están incluidos en el aumento que otorgamos y que se iba a aplicar en distintas proporciones y meses. El problema es que ni siquiera nos comunicaron cuáles son los ítems que quieren rever. Es importante recordar que en Dospu los únicos beneficiarios son los afiliados, porque no recaudamos ni somos una entidad con fines de lucro", sostuvo Almeida, quien agregó que una consulta particular con algún especialista ronda entre los 1.400 y 2.000 pesos.

