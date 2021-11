Cumplió su sueño: tiene ELA y pudo probar un auto de rally

Lucas Llaurado nació en San Luis hace 40 años. "Familiero y apasionado", como se autodefine, acaba de cumplir uno de sus grandes sueños: se subió a un auto de rally y pudo sentir la adrenalina de los derrapes.

Para Lucas, ingeniero electromecánico, padre de María Paz (13 años), Pedro (3) y Feliciana (1), casado con Natalia hace 6 años, no fue cualquier cosa: esto fue un desafío personal que concretó con éxito y le demandó mucho esfuerzo.

Un día comenzó a sentirse cansado; no tenía fuerza en sus brazos. Luego fueron sus piernas las que se debilitaron. Tras varios estudios, el diagnóstico fue inequívoco: esclerosis lateral amiotrófica, más conocida por sus siglas ELA.

"Hace unos 10 meses me diagnosticaron con ELA. Esta enfermedad que tengo es neurodegenerativa y progresiva, no tiene cura, pero con los avances que hay hoy se puede tener un tratamiento paliativo para mejorar la calidad de vida", comenzó el detalle.

Encargado de la parte eléctrica de Vialidad Provincial, Llaurado cuenta cómo es su vida tras el diagnóstico. "Estoy muy bien, dentro de todo, pude hasta ahora seguir una vida normal, pero con ciertas limitaciones. Tengo afectados los brazos y las piernas, tengo debilidad. La llevo de la mejor forma posible, con mucha fe y optimismo, soy muy creyente, creo mucho en Dios. Obvio que tengo mis momentos de bajón, pero sigo adelante por mi esposa y mis hijos".

Fanático de River y del automovilismo, sobre todo del rally, Lucas se animó y, junto con un grupo de amigos, cumplió el gran anhelo de probar un auto de rally.

"Fue una sensación única, todo lo que imaginé se cumplió. Antes de subirme al auto vi todos los videos que pude en internet y quedé fascinado. Todo eso que durante mi vida lo vi de afuera, hoy tuve la suerte de vivirlo del otro lado y fue increíble. La adrenalina la sentí fluir y lo más importante es que cumplí mi sueño de subirme a un auto de rally", detalló Lucas tras bajar del VW Gol N6 que manejó el piloto puntano Iván Morales.

El nacimiento de la pasión tiene protagonistas: "Nunca me voy a olvidar, era niño y fui con mi mejor amigo, el 'Tato' Bringas, a ver a su papá (Carlos Rubén 'Negro' Bringas), quien corría rally en un

Fiat 600 junto con su esposa Mónica. Desde aquel momento a la fecha no me pierdo una sola carrera del rally provincial, nacional o mundial. De esos inicios como fanático siempre recuerdo que íbamos a ver el tramo del camino donde ahora está la Maternidad Provincial; era como nuestro clásico".

Tras la experiencia, Lucas quiere más. "Soy hincha de Miguel Baldoni en el rally argentino; cuando no corre, me gusta Federico Villagra. En el Mundial no hay como Sebastian Loeb. Sería algo increíble, después de probar esto, subirme a un maxi rally".

Tras las pruebas, algo más de 10 kilómetros dentro del autódromo "Rosendo Hernández", Lucas agradeció a Iván por semejante gesto. Se bajó del auto y abrazó a su familia y amigos, quienes le dan la fuerza para continuar.

Redacción/MGE