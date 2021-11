El guerrero sin tiempo y su lanza con cuerdas

L a música de Rodrigo Lalli, más conocido como "Galean", coquetea con lo oscuro, los sonidos electrónicos y el pop. Y con cierta reminiscencia a la canción argentina, algo que encuentra encarnado en la trama social, entre lo melancólico y lo folclórico. En definitiva, Galean define a su música como “futurismo vintage”, algo que se puede visualizar y escuchar en su último single “Ahora”, una canción de su tercer disco “Pasado mañana”, que contó con la colaboración musical y actoral de Juan Mango, cantante mendocino de Usted Señalemelo. Para el artista de Buenos Aires, el video es la síntesis perfecta del disco, ya que está entre el pasado y el futuro: una parte del clip se sitúa en una época antigua, como en los años 20, y la otra es más moderna y futurista; ahí ambos músicos se encuentran en un espacio en blanco que representa el ahora.

Abocado cien por ciento a su proyecto solista, Galean emprendió una gira nacional que lo llevó por Córdoba, San Juan y Mendoza, y en los próximos días recorrerá La Plata, Oberá y Posadas en Misiones, Corrientes y Chaco como un guerrero, solo con su lanza —su guitarra—, y finalizará en diciembre con la gran presentación del disco en Capital Federal en el teatro Margarita Xirgu, que incluirá una banda de músicos invitados. El show en San Luis quedará para otra oportunidad.

"El nuevo disco sintetiza de dónde vengo y hacia dónde voy. Me ubica en un presente de constantes mutaciones, inquieto, casi incómodo, haciendo malabares entre lo que dije y lo que diré en el futuro. El nombre para el disco es perfecto porque resume justamente eso: la música como vehículo de ideas en movimiento, átomos desordenados en el aire al que llamamos canción y una voz que te dice: ‘Quedate’, ‘no te quedes’ o ‘hacé lo que sientas’, ‘sé vos, sé auténtico’”, sostuvo Galean. El tercer álbum del solista sale a la luz después de tres adelantos que fueron lanzados a lo largo del año. "ØVAL" y "Ave Atonal" con la colaboración de Esmeralda Escalante y "Sube a la nube" con Candelaria Zamar. A este último lo acompaña un videoclip realizado en Traslasierra, Córdoba, al filo de los Comechingones. “En ese límite tan hermoso que hay en la cima de Merlo, un lugar increíble, me llené de la energía de los cuarzos que están ahí”, afirmó el cantante.

“El proceso de composición de las canciones arrancó en 2019, y durante ese año y 2020 las terminé de producir. Tenía planeado sacar el disco a mediados de 2020, pero por la pandemia preferí tomarme mi tiempo para que eso salga con mayor cautela y así poder hacer más videoclips. Quizás si no hubiese hecho eso, la gira tampoco hubiera salido así. Creo que por algo son las cosas, y estoy contento de la decisión que tomé”, manifestó.

El músico, poeta y compositor aseguró que este álbum era “algo que tenía ganas de hacer hace bastante tiempo. Nunca había hecho un disco con colaboraciones. Durante la pandemia se dio y me di cuenta que podíamos generar redes desde otros lugares, no solo juntándonos, sino también pasándonos música y grabando con colegas y amigos, entonces grabé dos colaborativos que se llaman ‘40 antenas’ del que algunas canciones son nuevas, otras no, pero todas son mías. Tuve la fortuna de contar con la participación de otras personas de distintas partes del país y de Latinoamérica; eso me incentivó mucho, porque estos artistas son personas que admiro mucho y que tengo cerca. Por suerte estuve a un mensaje de distancia de hacerlo y se fue dando todo muy fluidamente”.

Su último single, “Ahora”, fue filmado por una productora cordobesa que se trasladó hasta Buenos Aires para hacerlo. “Lo hicimos todo en un día. La verdad que salió todo muy lindo, fue una grata experiencia. Actúa Juan, que es un gran amigo, y es un video que sintetiza el disco; tiene el poder de emocionar y cierra esta etapa que te transporta entre mundos, del pasado al futuro, al presente y por sobre todo al ahora. Es la canción que cierra el concepto de este álbum: futurismo vintage, y todo lo que recibe lo devuelve en ciclos de pausas y exabruptos”, sostuvo Galean.

El cantante tiene una visión del tiempo que en todos los sentidos parece especial, y espacial. “Siempre a la vanguardia se la aplaude con el diario del lunes, por eso cuando me nublo y pienso que mi música no pertenece al presente, consigo relajarme con la esperanza de que sea comprendida pasado mañana. En definitiva, esta obra necesita ser digerida con paciencia: un buen vino, una buena compañía para ver las estrellas. A su vez es imperfecta, llena de recursos locos que te llevan y te traen por las rendijas del tiempo. A veces vintage, otras moderna, ninguna de las anteriores o todas juntas. Cada quien hará su propia interpretación”, expresó el músico.