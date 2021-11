Aseguran que la vacuna Sinopharm es segura para su aplicación en menores

El médico clínico e integrante del comité de asesores del gobierno nacional, Luis Cámera, aseguró hoy que la vacuna Sinopharm contra el coronavirus "es segura para los chicos", a la vez que remarcó que "ha tenido aprobaciones de los trabajos" que realizaron organismos internacionales y la Anmat.



"El problema es que en estos momentos no tenemos tiempo frente al coronavirus", dijo el especialista y advirtió que "el virus no te deja esperar".



En declaraciones formuladas esta mañana a Radio Nacional, remarcó la importancia de que los menores sean inmunizados.



Cámera también destacó que el fármaco de origen chino es "una plataforma ya probada con otras vacunas desde hace decenas de años y realmente los efectos colaterales potenciales que podría producir son mínimos".



"Puede haber alguna reacción alérgica, pero es anecdótico", precisó y remarcó que es "imposible que (a los menores) les vaya a dar un efecto diferente que al de una persona de 18 años".



En este sentido, el médico y asesor de la Casa Rosada indicó que la vacuna "sí ha tenido aprobaciones de los trabajos que se han hecho" y detalló que se realizaron informes preliminares tanto de organismos internacionales como de la Anmat que "estuvo como dos meses trabajando sobre los temas y viendo la seguridad de las vacunas".



Asimismo advirtió que es necesario "vacunar a toda la población para tener la famosa inmunidad de rebaño" y recordó: "Hace como cuatro meses que vengo diciendo que hay que vacunar a los niños".



En este sentido, explicó que al principio de la campaña de vacunación se pensaba en inocular "a las personas que podían fallecer por el coronavirus, pero ahora la variante Delta se puso muy agresiva en países del hemisferio norte, que en este momento están en una nueva ola".



Y añadió que, si bien en los niños la infección no "genera mucha enfermedad", los datos del sur de Estados Unidos muestran que "durante dos meses el coronavirus fue la primera causa de muerte infantil".



El médico afirmó: "Le quisiera decir al mundo de la pediatría que las decisiones que ellos toman las vamos a aguantar nosotros, los adultólogos" y advirtió que "si no se vacuna a los chicos y se enferma una persona grande soy yo el que lo tiene que atender".



"No queremos tener de nuevo mucha terapia intensiva ocupada", aseveró y agregó: "Entonces, necesitamos vacunar a los chicos y la de Sinopharm es la vacuna que menos efectos colaterales ha provocado ya en la experiencia nacional".

Télam