Denuncian al secretario de Obras Sanitarias por abuso sexual y acoso laboral

N.C., una empleada del sindicato Obras Sanitarias de Villa Mercedes, relató que tras varios meses de angustia e impotencia, tomó coraje y denunció a José Manuel Ucelay, secretario gremial del organismo donde ella trabaja, por abuso sexual y acoso laboral. Detalló que uno de los hechos fue en febrero de 2020 en una casa quinta del gremialista.

La mujer le contó a El Diario que se animó a realizar la primera presentación en septiembre de este año gracias al acompañamiento de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad.

Recordó que hubo una reunión informal entre compañeros del sindicato en un departamento de calle Ardiles. "En un momento, la dueña del lugar, mi compañera, nos pidió que nos retiráramos porque los vecinos se quejaban de la música alta. Por lo tanto, los que estábamos en la juntada quedamos en que íbamos a continuar la reunión en la casa de Ucelay", refirió.

Previo a dirigirse a la casa del acusado, N.C. pasó por la vivienda de su madre, que reside a pocas cuadras de donde estaban, para dejar unos cubiertos, ya que habían cenado asado. Luego fue al punto de encuentro.

"Al llegar, en una casa ubicada en Salta y Nelson, estaba una compañera, un compañero y él (Ucelay). En un momento, los chicos se fueron al patio y nosotros nos quedamos solos. Ahí me llevó hasta el baño y me obligó a sacarme la ropa para tener relaciones. Como yo me resistía intentó de otra forma y como me vio nerviosa me dejó ir", relató N.C.

La denunciante aseguró que tras ese hecho empezó a sufrir constantes acosos y persecuciones por parte del sindicado. Y mencionó que a principios de este año, el sindicalista "le encimó su camioneta" cuando ella circulaba en su vehículo particular con su hija. "Fue en la bajada del puente Monseñor Miranda, luego de que yo saliera de trabajar. Pude maniobrar para esquivarlo. Esa es solo una de las situaciones. Las persecuciones dentro del trabajo fueron de todas formas palabras, con despectivas y también manoseos. Todo se volvió un calvario para mí", aseguró.

También lo acusó de ponerle trabas a la hora de realizar diligencias para sus hijos en la obra social. "Hace un año que solicito el carnet de discapacidad para mi hijo, porque lo necesito para muchos trámites, y como todo tiene que pasar por la firma de Ucelay aún no lo puedo conseguir", refirió.

Leticia Latini, la abogada de la denunciante, informó que la mujer ratificó la denuncia en el Poder Judicial y que realizan las diligencias pertinentes para que haya llamado a indagatoria.

El Diario intentó comunicarse este martes con el gremialista para pedir su palabra al respecto de la denuncia, pero no fue posible contactarlo.

Redacción / NTV