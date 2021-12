Su ex la tuvo secuestrada y la maltrató durante 5 días

“Temí por mi vida”, dijo A.G. La joven de 21 años pasó cinco días privada de la libertad junto a sus hijos, de 2 y 3 años. Su expareja, Alan Reta, es quien la mantuvo secuestrada junto a los chicos que tienen en común desde el pasado 17 de noviembre, cuando salió de realizar un trámite en el Hospital del Norte, de la capital. “Se me apareció de atrás y en todo momento me amenazó con un arma. Me obligó a ir hasta su casa, que queda a unas tres cuadras, y ahí empezó la tortura. Golpes y ensañamiento que incluso fueron presenciados por los nenes. También me rompió el celular, por lo que quedé incomunicada con mi familia”, le contó la víctima a El Diario.

Promotoras territoriales en Prevención de Violencia de Género de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se reunieron ayer a la mañana frente al Poder Judicial para apoyar a A.G. Reta está detenido por “Violencia de género, abuso y privación ilegítima de la libertad”. Se espera que hoy Marcos Flores Leyes, el juez que subroga en el Juzgado Penal 3, resuelva su situación procesal.

A.G. aseguró que las agresiones de Reta (que incluso fueron constatadas por un médico forense del Poder Judicial) le provocaron traumatismo de cráneo, fisura del tabique nasal, hematomas en todo el cuerpo y quemaduras. “Me decía que tenía que estar con él y que si salía de la pieza me iban a sacar muerta. Fue desesperante, intenté mantener la calma y como estrategia para escapar busqué convencerlo de que íbamos a reconstruir nuestra relación”, detalló. El vínculo había concluido 10 meses antes, aunque veía a Reta, ya que él visitaba a sus hijos.

La denunciante contó que el domingo 22 de noviembre, tras pasar cinco días cautiva, aprovechó que su ex estaba distraído y pudo huir a la casa de una vecina, quien la ayudó a dar aviso a la Policía. “Aproveché que a mis hijos se los habían llevado los padres de él y me fui. Gracias a Dios llegó la Policía y me llevó a la Comisaría 38ª a realizar la denuncia”, recordó A.G. Dijo que Reta era violento de modo constante y que ella hizo al menos cinco denuncias.

Al día siguiente, los efectivos de esa seccional, por orden del juez Flores Leyes, allanaron el domicilio del acusado, en Granaderos Puntanos 1370. Los agentes no encontraron el arma de fuego que él usaba para hostigarla, según contó la joven. Pero secuestraron sábanas con sangre, el celular de la víctima destrozado (estaba escondido en medio de un sillón), plantas de aloe vera y cremas que el denunciado habría usado para curar las heridas de la joven. Trascendió que también habría utilizado cebolla y pimienta con el mismo fin.

Tras el procedimiento, por disposición del juez, Reta quedó alojado en la Comisaría 38ª. Allí llevan adelante las actuaciones.

Ayer por la mañana, a la denunciante le hicieron una pericia psicológica y a su hija de 3 años le tomaron testimonio en Cámara Gesell. El nene de 2 años hará lo propio en los próximos días.

La secretaria de Género de la CTA Autónoma, Cecilia Betervide, quien era parte de un grupo de 10 mujeres que estuvo en Tribunales, explicó que se manifestaron ya que hay una causa iniciada por A.G. que está archivada y varias denuncias. “Si ella no hubiese podido escapar, en el mes donde se conmemora la eliminación de la violencia contra las mujeres estaríamos hablando de un femicidio. Hemos avanzado en políticas públicas, pero no alcanza, la Justicia debe actuar con criterio”, concluyó.