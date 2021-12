Alto acatamiento al paro en el Banco Santander en San Luis

Según aseguró el secretario general de la Asociación Bancaria en San Luis, Víctor Pérez, el acatamiento al paro de actividades en el Banco Santander, convocado ayer en todo el país, fue total en la sucursal de la ciudad de San Luis, que cuenta con quince empleados. La medida se toma por la denuncia del gremio, más conocido como La Bancaria, de que la empresa de capitales españoles pretende cerrar 100 de las 400 sucursales en actividad.

El paro realizado ayer es la segunda jornada en el mes, en reclamo del ajuste pretendido por la patronal, recordó Pérez. Además del posible cierre de sucursales, el paro se hace por la pretendida tercerización de servicios que hará el banco y la omisión en la entrega de un bono anual. "Recibimos una extorsión de que si La Bancaria deja de incidir en el tema de la oposición al cierre de las sucursales, ellos pagarán el bono, cosa que nos duele profundamente", agregó el gremialista, quien afirmó que el 17 de diciembre tendrán una reunión con la entidad para obtener una respuesta.

Según el gremio, la entidad bancaria ganó seis mil millones de pesos durante 2020.

Pérez dijo que no hay información de si una de las sucursales que cerrará será la de San Luis, ni notificación alguna al respecto por parte del banco. "Santander no dice cuáles son las sucursales que estarán en período de cierre y es lo que requerimos porque lo que nos interesa es la fuente de trabajo y la continuidad laboral de los compañeros", detalló. "Evidentemente hay una tensión, un nerviosismo, porque la patronal no manifiesta cuáles son sus intenciones verdaderas al querer cerrar las sucursales, y esto trae un malestar", agregó el secretario.

Según Pérez, las entidades bancarias se amparan en una antigua resolución del Banco Central, lanzada en el gobierno anterior, de Mauricio Macri, para establecer el cierre de las sucursales. "Le hemos pedido al Banco Central la derogación de esta resolución, a los fines de que se termine con esta incertidumbre, que evidentemente daña a los trabajadores bancarios", apuntó.

En San Luis hay un antecedente reciente de intento de cierre de una sucursal. Hace dos años, antes de la pandemia, el HSBC inició un plan para cerrar siete filiales en todo el país, amparado en esa resolución. Luego de protestas y reclamos que duraron un par de semanas, la sede de la capital logró mantener sus puertas abiertas hasta hoy. "En ese mismo ámbito y tesitura, vamos a seguir adelante nosotros, tratando de llevar adelante la oposición al cierre de las sucursales del Santander", remarcó.

Un banco con ganancias

De acuerdo a lo publicado por el sitio de noticias digital diario.ar, Santander está en una situación económica envidiable a pesar de la pandemia. La primera mitad del año la compañía obtuvo ganancias por más de 3.675 millones de euros, de los cuales en Sudamérica obtuvo 1.645 millones. Y según datos de La Bancaria, con base en los balances del propio banco, sus ganancias en Argentina durante 2020 fueron de 6.000 millones de pesos, y en el primer semestre de 2021, de 2.000 millones.

En otros puntos del país, donde hay sucursales del banco, hay preocupación. En San Juan, de acuerdo a un reporte de El Diario de Cuyo, ya cerró una sucursal en la capital y el gremio local teme que bajen las persianas de una segunda sede en el departamento Rawson. Mientras, según el diario Crónica, en Comodoro Rivadavia ya cerró una de las filiales, aunque reubicaron al personal y los trabajadores alertan por la clausura de otras dos sedes.