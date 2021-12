El conductor que causó la muerte de Padilla, procesado pero libre

Procesado pero libre. Esas tres palabras resumen en qué situación quedó Martín Julián Rial el sábado, cuando el juez Penal de Santa Rosa del Conlara, Jorge Pinto, emitió una resolución. Rial, de 44 años, fue detenido el domingo 5 de diciembre e imputado por “Homicidio culposo agravado por la conducción bajo los efectos del alcohol”. Es el automovilista que el pasado sábado 6 de noviembre a la madrugada atropelló a un joven, Christian Matías Padilla, entre el kilómetro 3 y 4 de la ruta 1, cerca del ingreso a Merlo, causándole la muerte en el acto. Y este fin de semana, Pinto procesó a Rial pero por un delito menos grave que aquel por el que lo había indagado: “Homicidio culposo”. Y dispuso que quedara en libertad.

José Daniel Flores, defensor de Rial, le informó este domingo a El Diario que “se sacó uno de los agravantes” (el de la conducción bajo los efectos del alcohol), y que “se decidió darle la libertad, porque están dados todos los recaudos; no hay peligro de fuga”. “A nuestro entender, y como lo he expresado desde el primer momento, se trató de un accidente de tránsito”, dijo el letrado, quien anticipó que de igual modo apelará el procesamiento. “Para nosotros es un delito culposo simple; tenemos cinco días" para interponer el recurso después de la notificación, comentó.

Según refirió Flores, durante la prórroga de la detención que solicitó para producir prueba, compareció a declarar un médico del Sempro que estuvo en la escena del hecho. El profesional de salud “que lo asistió (a Rial) nunca lo vio en estado alcohólico y que haya hecho abandono del lugar”, aseveró. Esa declaración habría sido un elemento que Pinto valoró a la hora de hacer el cambio de calificación y quitar el agravante.

Una de las abogadas que representa a la familia Padilla, María de los Ángeles Tapia, le adelantó este domingo a este medio que también apelarán el fallo esta semana. “Vamos a pedir que mínimamente se mantenga el agravante del alcohol”, dijo, aunque ellos han considerado desde el comienzo que Rial fue autor de un “Homicidio simple con dolo eventual”, es decir, de un delito más gravoso. Tanto los letrados como los parientes del joven fallecido opinan que la reciente resolución es “una vergüenza”. “En este caso queda una vez más demostrado que quien tiene contactos y poder económico tiene otro tipo de Justicia”, expresó Tapia.

El médico que estuvo en la escena y que días atrás dio testimonio “dijo que no los revisó, no los tocó (a Rial y a su novia, Paloma Abarzua, que viajaba con él en el Volkswagen Touareg) porque ellos aseguraron estar bien”, pero refirió que "él, a dos metros de distancia, no percibió ninguna de las características de alguien que está alcoholizado”, resumió Tapia. “Basado en esa declaración, (el juez) sacó el agravante, cuando hay personas que sí los tocaron, que sí estuvieron cerca porque los tuvieron que sacar ya que estaban atrapados, y les consta el estado de alcoholismo que tenían”, completó.

