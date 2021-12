Los remiseros villamercedinos empiezan a aplicar un aumento que ronda el 17%

Las remiserías comenzaron a aplicar un aumento en su tarifa, que ronda el 17%. Algunas empresas ya tienen la nueva bajada de bandera desde ayer, que oscila los $40, y otras la irán aplicando de manera gradual para que los vecinos no dejen de utilizar el servicio. Aseguran que con el monto actual de $35 casi no tienen ganancias y no pueden mantener los vehículos.

José Luis Martínez, propietario de Cosmos, contó que desde el lunes hicieron el cambio tarifario y por el momento no tuvieron inconvenientes ni reclamos. “La mayoría comenzó a subir el precio con el aumento de la nafta y el GNC”, comentó.

Este incremento tiene que ver con la suba de los precios, pero no es mucho, y se nota que ha mejorado el rubro". José Luis Martínez, propietario de una agencia de remises.

Además, mencionó que para lograr un valor equitativo entre todas las agencias, tuvieron varias reuniones en las que conversaron sobre cuánto iba a ser el costo por kilómetro recorrido en las calles villamercedinas.

“Nuestro caso no es como el de los taxistas, que tienen que regirse por el Municipio. Este incremento tiene que ver con la suba de todos los precios, pero no es mucho, y se nota que ha mejorado un poco el rubro por las ayudas que ofrece el gobierno provincial. Y a veces estamos colapsados porque es mucha la demanda que notamos, sumado a que estamos teniendo muchos días de lluvia”, detalló.

Vamos a ir analizando de a poco, por eso siempre somos uno de los últimos en hacer los cambios". Sergio Núñez, propietario de una agencia de remises.

Sergio Núñez, quien está al frente de Puma y es secretario de la Asociación de Propietarios de Remises, explicó que por el momento en su local no aplicarán los cambios, sino que los implementarán a partir de las semanas próximas de manera gradual. “Todavía no hemos modificado nada, pero está en alrededor de un 20% la nueva tarifa. El mercado lo va regulando de acuerdo a la inflación y de a poco todos vamos coincidiendo”, dijo.

Asimismo, remarcó que algunos colegas del rubro tendrán como valor inicial entre $45 y $48. “Vamos a ir analizando, por eso siempre somos uno de los últimos en hacer las modificaciones. Sin embargo, perdemos porque nunca vamos a la par de la inflación y tenemos que andar más horas en la calle para equiparar eso. Los clientes son todos maestros o trabajan en fábricas, y no podemos dejar de pensar en ellos”, afirmó el encargado.

Por otro lado, Graciela de Martínez, encargada de una remisería del barrio San Antonio, coincidió en que subir el precio en estos días los afectará porque prevén que descenderá el uso del servicio. “Al haber transporte gratuito nos afectó. Solo nos llaman los días de lluvia, y se nos hace difícil porque un arreglo es muy costoso, al igual que el cambio de cubiertas”, contó.