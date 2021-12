ADU considera insuficiente el aumento a docentes universitarios

Tras el anuncio del Ministerio de Educación de la Nación de incorporar —al acuerdo paritario cerrado en mayo de 2021 para docentes universitarios— el aumento del 3% que se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021, la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis (ADU) consideró escaso el incremento, además de rechazar la forma en que se aplicará la actualización salarial. “El aumento anunciado es insuficiente, además de la forma en que lo van a pagar se va a hacer efectivo en febrero, llegando al 50% de aumento, cuando la inflación interanual es superior a eso”, indicó el secretario gremial de ADU, Arturo Gómez Barroso.

Además de la suma porcentual del 3%, en la reunión entre el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, funcionarios, rectores y centrales gremiales, acordaron abonar una suma fija no bonificable y no remunerativa por el mes de diciembre, de $2.500 para los docentes. “Incluso con el bono, el salario de un docente semiexclusivo no supera los $42.000”, dijo Gómez Barroso.

Dos mil veintiuno es el sexto año que el salario pierde contra la inflación, desde 2015 lleva una caída del 25%. Arturo Gómez Barroso.

El salario testigo para ADU es la remuneración que percibe un auxiliar de primera con dedicación semiexclusiva —es como el cargo de 20 horas de un maestro—, que “en diciembre fue de $29.000 netos y llega a $40.000 con una suma, no remunerativa, de garantía salarial”, dijo el gremialista. “Aun con esto —agregó—, perdemos contra el aumento del transporte y los insumos”.

Además, Gómez Barroso indicó que los docentes universitarios sostienen “otras demandas, como lo son el recorte al presupuesto universitario, las vacantes sin cubrir, el refuerzo de planteles docentes y la sobrecarga laboral”.

Según lo informado por la cartera de Educación nacional, “con esta firma el salario docente universitario se elevará un 50%, cumpliendo con el compromiso del presidente, Alberto Fernández, de ganarle a la inflación, que está proyectada en un 45%”.

Redacción / NTV