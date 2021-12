La otra cara de la música: Doppel Gangs y Cocó tocan en Comuna

La disolución inesperada de Perras on the Beach, una de las bandas mendocinas más convocantes de los últimos años, fue el quiebre que llevó a su vocalista, Simón Saieg, a mostrar su cara oculta. Disolver el grupo que proyectaba a nivel nacional hizo que tome las riendas de su carrera y emprender un nuevo camino más tranquilo y personal. Fue así que creó Doppel Gangs, su proyecto solista atravesado íntegramente por sus intereses y con canciones propias que no quiso dejar que se transformaran en un triste recuerdo.

Algo similar le pasó a Gabriel "Cocó" Orozco, quien pertenecía a Usted Señalemelo, otro de los grupos que junto a Perras pusieron a Mendoza en lo más alto de la escena musical del país. El parate no fue definitivo en este caso aunque sí decisivo para que el guitarrista volviera a uno de sus grandes amores que son las consolas de sonido y desenvolverse como dj.

Los dos mendocinos llegarán hoy al espacio Comuna con espectáculos que se combinan por momentos y a su vez se diferencian. Primero subirá Simón para adelantar las canciones que trae este nuevo personaje. La cita es a las 21 con entradas a mil pesos.

Luego llegará el turno de Cocó que con sus consolas musicalizará lo que resta de la noche. La presentación comenzará luego del recital de Simón y la entrada es gratis hasta las 2 de la mañana.

"Siento que este nuevo proyecto es distinto, más conceptual y que cuenta con diferentes factores que atraviesan mi presencia en el escenario", expresó Saieg que se inspiró en el vocablo alemán Doppelgänger que significa que toda persona tiene su sosias o un gemelo malvado que todavía no conoce.

Simón agregó: "El adiós inesperado de Perras me llevó a replantear varias cosas de mi vida. Siento que dentro mío hubo una evolución humana que me transformó".

Igualmente, Saieg contó que no presentará del todo a Doppel Gangs. Por el momento, dejará que el público comience a conocerlo y en este concierto se basará en recorrer algunos temas de su extensa carrera. "Es el primer show fuera de Mendoza y estoy muy contento porque San Luis siempre me trajo muchas sorpresas cuando nos presentamos con mi antigua banda", expresó.

Por su parte Cocó, quien anduvo en la provincia en agosto junto a su padre Raúl Orozco para terminar de mezclar el último disco del dúo "Orozco-Barrientos", contó que su gusto por ser dj creció en la adolescencia cuando ponía música a los 14 años y ahora reflotó.

"Se encontrarán con una fiesta de música electrónica, mucho house e instrumental. Aprovecharé el acompañamiento de mi amigo Simón para experimentar juntos. Todo es cuestión de cómo se torne el ambiente y cómo recepcione la gente nuestra llegada", adelantó el artista.

Redacción/MGE