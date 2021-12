Cardiología y Oftalmología, lo más requerido en el Hospital Central

"Ojos que no ven, corazón que no siente", indica la popular y añeja frase que busca resguardar de disgustos mayores a alguien que sufre por amor. Para los médicos que trabajan en el Hospital Central "Doctor Ramón Carrillo" la sentencia tiene un error, y ellos lo corroboran a diario con los cientos de pacientes que atienden por día en los consultorios del centro asistencial puntano. Y el yerro radica en que si bien hay ojos que ven poco o con dificultades, también hay corazones que no se sienten del todo bien. La prueba de ello es que Cardiología y Oftalmología son las especialidades con más cantidad de pacientes atendidos en los consultorios externos del último hospital regional inaugurado en Argentina. Así lo reveló un balance trazado por el directorio de la institución.

Desde octubre al 14 de diciembre, el Hospital Central atendió a 10.762 personas. De ellas, el 11,18% (1.203 pacientes) vio a un cardiólogo y el 10,60% (1.141) tuvo una cita con un oculista.

Según el estudio interno, en el tercer lugar de las necesidades atendidas figura Neurología (788), con un 7,32%, seguida por Endocrinología, con 6,71% (722). Cirugía General completa el lote de las cinco especialidades más requeridas, con un 5,56% (598), seguida por Traumatología, con 5,41% (582).

Gracias a la tecnología con la que cuenta el "Ramón Carrillo", tomar la información de las tareas médicas realizadas y llevar las estadísticas no es una tarea complicada. "Con el centro de comandos del hospital, que está digitalizado, hemos podido rastrear más datos para trabajar mejor en la atención", remarcó el director médico del Hospital Central, José Núñez, a El Diario.

La central de datos permitió, además, pulir otros índices que ayudan a analizar diversas cuestiones, tales como el promedio de pacientes que concurren al complejo médico. Para los consultorios externos, del 10 de octubre al 14 de diciembre la franja con más pacientes fue noviembre, con 5.158 personas, es decir un 47,9%, lo que arrojó un promedio de 359 personas atendidas por día durante ese mes.

"Las tres especialidades que requieren más atención son Cardiología, Oftalmología y Neurología. Es el ranking actual. Hacemos un balance a diario, de 24 horas, analizamos la atención y podemos observar qué pasos dan luego los pacientes y también el ausentismo de la gente, aunque haya confirmado su asistencia al turno", señaló Núñez.

En torno a la modalidad de trabajo vinculada a la estadística que llevan, el médico se mostró feliz por los datos que obtienen, lo cual les permite luego tomar decisiones.

"Estamos muy orgullosos de todo el trabajo y el sistema que utilizamos en el Hospital Central. Nos ayuda mucho a ver errores que antes no podíamos palpar en cuanto a números. Ahora, observar y corregir esas fallas nos permite ver las necesidades que requiere la población y dónde está la mayor demanda. Es todo más práctico con este sistema. Estamos contentos porque, más allá de que el hospital es nuevo, tenemos ahora una herramienta que nos indica cuestiones que antes no podíamos ver ni analizar en pos de mejorar", afirmó Núñez.

Muchos pacientes confirman los turnos, pero no asisten

Un factor que buscan revertir desde el hospital regional es el alto porcentaje de ausentismo de personas tras sacar un turno para consultorio externo: un 23% de las citas médicas, pese a ser confirmadas por los solicitantes luego de que la obtuvieron, fracasa porque el paciente no asiste. E impide, de ese modo, que sea atendida otra persona que sí precisa ver al especialista.

Si bien la gente saca su turno con antelación, desde el "Ramón Carrillo" se comunican con el paciente 48 horas antes del día y la hora pactada en un principio. En ese llamado o mensaje se le solicita que confirme su asistencia. La gente da el visto bueno y subraya que irá al hospital, pero luego no concurre.

"A todo paciente que saca un turno acá, dentro de las 48 horas previas se le envía un mensaje para confirmar la atención, pero vemos que a pesar de esta confirmación tenemos ausentismo. Esto perjudica, porque son turnos que podrían haberse dado a otro paciente, o se podría adelantar los turnos", señaló.

Según el registro de la institución, en octubre el porcentaje de ausencia fue del 23,5%, en noviembre del 53,3 % y, hasta el 14 de diciembre, del 23,2%.

"Actualmente contamos con una agenda abierta, por lo que las citas médicas se pueden sacar cualquier día de la semana. Eso nos ayuda a brindar una mejor calidad de atención. Estamos trabajando para analizar cuáles son las causas de ausentismo. A veces puede ser un motivo personal, económico o familiar, pero de todos modos pedimos a la gente que tome conciencia y, si confirma su turno, que concurra", destacó Núñez.

