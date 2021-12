Un instante al amparo del talento

Con el 2021 en franca retirada y ante la doliente prosperidad de tanta mediocridad al bulto, parecería por lo menos fino y elegante realizar un rescate de gente con talento que habitó estas tierras, la Argentina.

Por ejemplo, se puede tocar muy bien el bandoneón o se puede ser Aníbal Troilo, “Pichuco”, (1914-1975). Una biografía suya, sin exagerar, puede decir algo así: “Un fueye nocturno que aún suena a lo lejos". Lo llamaron el “Bandoneón Mayor de Buenos Aires”, aunque seguramente hubiera sido más acertado bautizarlo como el “Bandoneón Mayor del Universo”, ya que su estilo único e irrepetible, las cualidades de su técnica interpretativa y su estética compositiva dieron un vuelco al tango que aún hoy continúa abriendo nuevos caminos innovadores, y por supuesto cosechando seguidores.

Las nuevas generaciones asociarán su nombre a los grandes poetas que les dispusieron letras como las del vals “Romance de barrio”, “Barrio de tango” y “Sur” de Homero Manzi, “La última curda”, “Desencuentro” y “María” de Cátulo Castillo o “Pa’ que bailen los muchachos” y “Garúa” de Enrique Cadícamo. Por si quedara alguna duda respecto de lo del talento.

Talento de sobra tenía Don Atahualpa Yupanqui (1908-1992).Hijo de un empleado de ferrocarril se convirtió en uno de los mayores referentes de la música folclórica argentina. Compositor, guitarrista, cantante y escritor, ha dejado una obra cuyo conocimiento es esencial para acercarse al paisaje musical argentino, así como a sus costumbres, su entonación y su memoria. Cantó con Edith Piaf en París en el año 1948 y dio cientos de conciertos en varios países europeos. En 1965 apareció "El canto del viento", un libro en forma de ensayo. "El arriero", "Trabajo, quiero trabajo" y la milonga "Los ejes de mi carreta" son tres de sus canciones más populares en todo el mundo. “…Porque no engraso los ejes/me llaman abandonao.../Si a mí me gusta que suenen,/¿pa' qué los quiero engrasaos?...”.

Talento tenía Jorge Luis Borges (1899-1986). “Los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados de 1933 a 1934. Derivan, creo, de mis relecturas de Stevenson y tal vez de cierta biografía de Evaristo Carriego. Abusan de algunos procedimientos: las enumeraciones dispares, la brusca solución de continuidad, la reducción de la vida entera de un hombre a dos o tres escenas. (Ese propósito visual rige también el cuento “Hombre de la Esquina Rosada”.) No son, no tratan de ser, psicológicos. En cuanto a los ejemplos de magia que cierran el volumen, no tengo otro derecho sobre ellos que los de traductor y lector. A veces creo que los buenos lectores son cisnes aun más tenebrosos y singulares que los buenos autores. Nadie me negará que las piezas atribuidas por Válerya su pluscuamperfecto Edmond Teste valen notoriamente menos que las de su esposa y amigos. Leer, por lo pronto, es una actividad posterior a la de escribir: más resignada, más civil, más intelectual”. J.L.B., Buenos Aires, 27 de mayo de 1935. Prólogo de la primera edición de "Historia Universal de la Infamia" (1935).

Un derroche de talento fue Astor Pantaleón Piazzolla (1921-1992). Este notable artista marplatense dejó un legado de más de 600 obras compuestas. Este número abarca desde suites hasta conciertos para bandoneón, conciertos para orquesta, tangos, piezas para piano y guitarra solistas, una ópera-tango y 44 bandas sonoras para cine. Solo para citar obras notables de su repertorio, cabe mencionar "Lo que vendrá", "Adiós Nonino", "Libertango", "María de Buenos Aires", "Balada para un loco", "Chiquilín de Bachín", "Aconcagua" (Concierto para bandoneón y orquesta), "Las cuatro estaciones porteñas", "Oblivion" y "Ave María".

Un gran talento fue el irrepetible poeta Antonio Esteban Agüero (1917-1970). Nacido en Piedra Blanca, Merlo, Departamento Junín, San Luis. Entre sus principales publicaciones se destacan: “Poemas lugareños” (1937), “Romancero Aldeano” (1938), “Pastorales” (1939), “Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol” (1953), "Un hombre dice a su pequeño país" (1972), “Canciones para la voz humana” (1973) y "Poemas Inéditos” (1978). Estas tres últimas obras fueron publicadas póstumamente por su esposa. Fue periodista, poeta, prosista, político y escritor profundo de las cosas de San Luis.

Se trata de una mera mención de talentosos, para hacer un instante de silencio y disfrutarlos. Felices Fiestas…