Marcelo Alaniz lanzó "Simple", su primer disco

En una noche de luna y guitarras hace tres años, Marcelo Alaniz se enamoró de Lorena, una mujer que estaba en el festival de Naschel y a quien encontró entre el público antes de que subiera al escenario. El flechazo fue inmediato y con el tiempo llegaron las decisiones importantes. Lorena regresaba a Buenos Aires y Marcelo la siguió. Dejó sus rutinas, su trabajo y principalmente los proyectos musicales que nacieron en San Luis.

En aquel momento la decisión fue difícil. Con el correr de los años, Marcelo se acostumbró a la gran ciudad y empezó a tejer redes con artistas para empezar a formar su propio camino musical, siempre ligado al folclore y sin olvidar a San Luis, la provincia que lo vio crecer.

Hoy comparte experiencias y consejos con artistas como Yacaré Manso, León Gieco, Víctor Heredia o Raúl "Tilín" Orozco, quienes lo ayudaron a lanzar "Simple", su primer disco de estudio, que está próximo a presentarse en vivo. Mientras tanto, se pueden escuchar sus canciones en el canal de YouTube de Marcelo y en Spotify.

Alaniz nació en Villa Dolores. Gracias a sus padres, oriundos de Santa Rosa del Conlara, creció y formó su carrera musical en San Luis, donde comenzó a incursionar en los escenarios a los 14 años y desde ese momento llevó el folclore como su marca registrada.

"Siempre estuve ligado a la música de manera autodidacta. La vida me llevó por diferentes grupos y experiencias que hoy agradezco, porque lograron que me sienta seguro en esta etapa solista", contó Marcelo, quien todos los días se interna en su estudio personal para pulir detalles, ensayar y armar nuevos y futuros repertorios.

Me gusta llevar a San Luis en el corazón y hablar de mi hermosa provincia a todos lados donde voy.

Como parte de "Simple", el músico lanzó una reversión de "Plegaria a un labrador", de Víctor Jara; "Baguala del viento", de Magdalena Matthey, y "Conlara", del autor puntano Enrique Sandri, nacido en el mismo pueblo que sus padres. En esta canción fue acompañado por el chamamecero Antonio Tarragó Ros.

"Fue una experiencia conmovedora porque cantarle a mi pueblo junto con una de las voces más importantes del país fue tocar el cielo con las manos", expresó el artista, quien no reniega del aprendizaje que cosecha de sus maestros y apunta cada consejo para sus futuros proyectos.

"Hay mucho de San Luis en este disco. Eso es lo que destacaron quienes me guiaron y me motivó a seguir adelante", contó el artista, quien grabó canciones como "Soy pan, soy paz, soy más", de Piero; "La vieja", de Oscar Valles, y "Caminito", del dúo Orozco-Barrientos, el tema que tiene un videoclip que ya está en las redes.

"A partir de 'Caminito' comencé a contar una historia audiovisual que se hilará con los demás videos que subiré de las próximas canciones. Estoy entusiasmado y expectante por la reacción de la gente", agregó Alaniz.

Volver a San Luis es una deuda pendiente que tiene desde que comenzó la pandemia. Su gran deseo es salir de gira con el disco y presentar las canciones en su provincia y en la localidad donde vivió, como también en Naschel, el pueblo donde conoció al amor de su vida.

"Cada vez que me preguntan de dónde soy no me tiembla la voz al nombrar a mi querido San Luis. La admiración pasa por diferentes lados, como el paisaje, el apoyo a la cultura, el talento de mis colegas y la calidez de la gente que vive en la provincia. Estoy muy orgulloso de lo que me brindaron allí y lo propago por donde paso", expresó.