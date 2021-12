Indagaron a un hombre acusado de ultrajar a su hija; sigue detenido

El juez Penal 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, indagó este lunes a H.O.S., quien está acusado de abusar de su hija de 12 años. Una fuente judicial señaló que el imputado se abstuvo de declarar y solicitó los ocho días de prórroga de la detención. El Diario no dará la identidad del sospechoso, de 65 años, para preservar a la víctima.

Relaciones Policiales indicó que el sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura ordenado por el juez Estrada, fue arrestado el domingo alrededor de las 18. Efectivos del Departamento Investigaciones de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 2 lo apresaron en inmediaciones al puente Monseñor Miranda, a la vera del río Quinto. Del procedimiento también participaron agentes del Comando Radioeléctrico y la Comisaría 29ª de La Ribera.

H.O.S. está imputado por “Abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo”. El jefe del Departamento Investigaciones de la UROP 2, comisario Claudio Rosales, expresó a El Diario que el presunto abusador fue sorprendido por los agentes en el lugar mencionado dado que los investigadores tenían la información de que el hombre iba a ir hasta ahí a reunirse con amigos camioneros a comer un asado.

El defensor oficial Penal, Hernán Herrera, quien representa al acusado, dijo que el hombre fue denunciado en marzo de este año por sus hijas mayores en representación de la menor, quien tiene 12 años. Según consta en la presentación, la nena habría sido víctima de tocamientos. “En la denuncia en principio no se especifican los hechos. Luego se realizó Cámara Gesell a la niña y ahí surgieron algunos detalles de esos episodios”, contó el letrado.

Indicó que esta semana será citada a declarar la psicóloga que entrevistó a la víctima en Cámara Gesell y familiares que aún no han dado testimonio en la causa. En dicha entrevista la menor “dio cuenta de tocamientos y de una situación que podría llegar a ser considerada como acceso carnal”, dijo. Y sumó que no hay informe médico, dado que a la chica no le hicieron una revisación ginecológica.

Una fuente judicial adelantó que luego de que el magistrado resuelva la situación procesal del hombre en relación a esta causa, se solicitará que se profundice la investigación ante la sospecha de que las hermanas mayores de la nena de 12 también han sido ultrajadas por su padre.