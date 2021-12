El Superior Tribunal no dialogará con el sindicato si endurece las medidas de fuerza

La tensión entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) continúa en escalada. Ayer, el Departamento de Prensa del Poder Judicial dio a conocer una nota con fecha del lunes 20, en la que los ministros de la Corte provincial expresaron que en las presentes condiciones —en las que el gremio aumentará las medidas de fuerza— el diálogo no es viable. La nota Nº 33-STJSL-SA-2021 asegura en uno de sus once párrafos que los ministros van "a dialogar, pero en las presentes condiciones no es viable, sobre todo cuando las actuales medidas de fuerza serán incrementadas, según jactanciosos anuncios, irracionalmente con suspensión total de trabajo, fijado en días claves para los justiciables con causas en trámite en esta sensible época de fin de año".

Además, el STJ asegura que los motivos que foguean la protesta del sindicato judicial son infundados y buscan privilegios sectoriales. "Este Superior Tribunal de Justicia les insiste, una vez más, que entendimos y entendemos que el camino del diálogo al que permanentemente instamos es el correcto para solucionar los diferendos, pero la construcción de soluciones nunca puede ser únicamente con búsqueda de privilegios sectoriales", reza la nota.

La respuesta del sindicato se hizo pública a través de un comunicado, en el que invitan a sus afiliados a leer dos veces la nota del STJ y aseguran que el destrato por parte de los ministros de la Corte continúa y que los motivos de la protesta no son una búsqueda de privilegios para un sector, sino que persiguen que se cumplan sus derechos. "Nos dicen que no aceptan el diálogo en estas condiciones. Les recordamos que hace un año comenzamos con los reclamos, nunca quisieron dialogar, hicimos tres marchas fuera del horario de trabajo y jamás se crearon puentes para llegar a una solución", enfatiza el comunicado emitido ayer por el Sijupu.

El 8 de diciembre, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Levingston, había asegurado, en diálogo con El Diario de la República, que “no pueden primar las situaciones personales sobre la prestación del servicio. En relación a la carrera judicial, dicen que hay un incumplimiento al Acuerdo 433/11. Ese acuerdo es del 27 de junio de 2011, mientras que la Ley Orgánica de Administración de Justicia fue modificada en septiembre de este año, es decir, pierden virtualidad los acuerdos dictados en el orden anterior a la ley. Debemos tener en cuenta que se han reestructurado las competencias funcionales de las dependencias administrativas y judiciales. ¿Cómo vamos a llamar a concurso cuando no sabemos cuáles son los cargos que quedarán vacantes?”.

El secretario general del Sijupu, José Durán, manifestó que la demanda del gremio es "que cumplan los acuerdos, que designen personal y respeten los acuerdos de ascensos que ya existían".

Por último, el gremialista confirmó la realización del paro y la movilización prevista para hoy, al tiempo que aseguró que las demoras en las causas no son generadas por las protestas del Sijupu, sino que responden a "falta de personal".