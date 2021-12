Salió el primer videoclip de San Luis musical

La sangre villamercedina le corre por las venas a Carla Cuello, mejor conocida como Carla Nerea, que nació en la ciudad de la Calle Angosta y hace diez años se radicó en Naschel. La cantante fue elegida para grabar el primer videoclip de San Luis Musical, el nuevo proyecto de Casa de la Música que se vuelca a lo audiovisual y que ya está disponible en el canal de YouTube de los estudios de grabación.

Carla se presentó en Villa Mercedes en marzo de este año para audicionar para la grabación de su primer EP. Luego de cantar, los organizadores le propusieron un nuevo proyecto más pomposo y le comentaron que pronto la llamarían para contarle más.

Así, volvió a su "Lugar en el mundo" que es Naschel y continuó con su carrera musical que, gracias a su potente voz, va en potencia. Casi finalizando el año la llamaron nuevamente y hoy disfruta de su primer videoclip profesional.

"Fue una experiencia maravillosa con gente que me ayudó y me comprendió en todo sentido. No dejaron que se escape ningún detalle y me hicieron parte de cada momento. Viví días muy lindos y amigables", contó la artista que se vuelca a la cumbia y el cuarteto, por eso decidió para este videoclip grabar la canción "Quiero ser tuya", de Melina León.

La artista comenzó a incursionar en el arte gracias al baile. Por mucho tiempo fue bailarina de folclore y danzas urbanas, y gracias a la experiencia en los escenarios no le fue difícil encontrarse con el público en una presentación como cantante.

"Mi repertorio es bien variado y todo depende del lugar en el que toque y con quién voy a encontrarme del público. Puedo pasar por lo melódico, ir al cuarteto y terminar con alguna balada o melodías del recuerdo", aseguró.

Al momento de grabar el videoclip, la intensidad y las emociones se acrecentaron para Carla. El audiovisual fue grabado en los estudios de Casa de la Música y en el sótano del Molino Fénix, que anteriormente era una fábrica donde trabajó por mucho tiempo su abuelo.

"Fue muy emocionante recorrer el lugar que tanto significó para mi abuelo y toda mi familia. La vida me trajo a este lugar y siento que todo se acomodó para poder disfrutarlo en todo sentido", expresó la artista.

Carla tuvo la posibilidad de ser producida por Osvel Costa. "Trabajar tan a gusto con personas que saben tanto me hizo dar cuenta de que es posible aprender y trabajar de esto en forma conjunta", concluyó.