Mario Osvaldo Pérez: Un apasionado del periodismo

Mario Osvaldo Pérez nació en San Luis, estudió en la escuela "Juan Pascual Pringles", donde se recibió de maestro bachiller, y estudió una Tecnicatura en Periodismo en Mendoza en una escuela normal dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC). Es un todo terreno: periodista, locutor, conductor y animador. Tiene una trayectoria profesional de más de 42 años y hoy conduce un programa en FM Trapiche, en el 95.5 del dial.

Dice que todo lo que logró es una herencia que le dio la Escuela Normal Mixta, donde hacía de locutor en los actos escolares, mientras que los alumnos más avanzados editaban semanalmente "El Heraldo Blanco", un boletín informativo que generalmente era deportivo y ellos hacían su aporte.

El locutor resume esos años de estudios señalando que quería estudiar Agronomía, pero le gustaba alguna carrera que no tuviera ni matemáticas ni química, materias que a él le resultaban difíciles. Hasta que en 1974 consiguió un trabajo en Mendoza y por dos años vivió allí, estudiando la Tecnicatura en Periodismo, que no pudo finalizar por el golpe de Estado que sacudió al país en 1976.

Presentador y animador. Con León Gieco y también con el "Chaqueño" Palavecino, dos de los más grandes representantes de nuestra música y permanentes animadores de festivales. Fotos: Getileza.

“Cuando regresé a San Luis tuve la suerte de cubrir una suplencia de preceptor en la Normal Mixta, donde yo había sido alumno. Así conocí a Juan Carlos Palma, quien un día me dijo que en El Diario de San Luis (hoy El Diario de la República), donde él era corrector, estaban necesitando personal en el área de Deportes”.

“Me presenté ante Elena "Lula" Interlige, gerente de publicidad, y Mario Hernando Pérez, dueño de la empresa, quienes me tomaron como cronista deportivo. El jefe del área era Horacio de Belva, un fanático como pocos del rugby”, recuerda Pérez, quien agrega: "Mi llegada al diario fue por una necesidad laboral. Me encontré gente maravillosa que amaba lo que hacía y eso me sirvió en lo personal, pasé a dedicarle muchas horas de mi vida".

"De Belva, su equipo, los fotógrafos y la gente del taller encabezada por Juan Diógenes Garro, su jefe, fueron mis verdaderos maestros. Tengo el mejor recuerdo de ellos", asegura.

"A veces, la dirección del diario pedía que vendiéramos publicidad para nuestras páginas y lo hacíamos sin ningún problema. Cuando tenía que cerrar una página a las 21 volvía al cierre para ver mi trabajo y el de mis compañeros. Trabajé tres años y terminé de entender lo que era un diario: una pasión”, señala con orgullo.

Mi primer trabajo radial fue 'Despertando' en radio Dimensión. Fui parte de un maravilloso equipo de profesionales.

"En 1979 se produjo una vacancia en Canal 13 San Luis: se había recibido de fonoaudiólogo Daniel Ramallo, un excelente locutor, y dejaba su puesto. Entonces con Ricardo ‘Chiqui’ Lavandeira nos presentamos como postulantes; al frente del canal estaban Julio Páez y Enrique Masramón. Mi proyecto fue aceptado y comencé a trabajar con Daniel Piñeda, Luis Horacio Sombra y ‘Nino’ Romero. Se armó un verdadero equipazo”, se entusiasma Mario.

“Estuve un par de años en el noticiero. Teníamos una buena metodología de trabajo, ágil y con información de primera mano. Aparte de eso había varios móviles en las calles, lo que para la época era muy novedoso e importante”, repasa, hasta que "llegó un momento en mi vida que todo cambió. Ingresé a una emisora que con el tiempo sería muy importante para mí, radio Dimensión. En 1995 comencé haciendo ‘Despertando’. Fueron 15 años de lunes a viernes, una hermosa época de la radio. Arrancábamos a las 6 con Juan Galeano y Silvia Piñeda; en la cabina operaba Mario Enrique 'Quique' Quinteros".

2014. "Integré un grupo de sanluiseños que fuimos a las Islas Malvinas. Fue una sensación extraña que no olvidaré".

"El programa tenía un poco de todo. Los móviles estaban a cargo de Oscar Flores, Héctor Suárez y Luis Roberto Arnó en Casa de Gobierno, sin temor a equivocarme lo digo: el 80 por ciento de la plata que entraba a la radio era del ‘Despertando’; todos estaban pendientes del programa que iba de 6 a 12. Había un impasse de 9 a 9:30, que era cuando Silvia Piñeda tenía un microprograma llamado ‘Simplemente Mujer’. Éramos muy escuchados, teníamos algunos personajes como ‘El uña e’ fierro’ o ‘Poroto Naranjel’, ficticias actuaciones cuando Galeano leía el Santoral, yo me arrodillaba y hacía sonar una campanilla como si fuera un monaguillo. Los llamados telefónicos eran incontables”.

"Cuando había un rally, Dimensión ponía a 40 personas en la calle: Sombra, Horacio Saitúa, Héctor Suárez, Andrés Atilio Pedernera, 'Beto' Balmas, Galeano, 'Pepín' Calio, Carlos Rubén Bringas y otros. Lo mismo pasaba en las transmisiones del fútbol local o los torneos regionales; la radio siempre estaba presente", asegura.

"Todos colaborábamos, era un grupo de trabajo maravilloso e irrepetible. Hoy han crecido muchísimas radios, pero estoy seguro de que si nosotros volviéramos a hacer aquel programa, otra sería la realidad. Dimensión fue una radio majestuosa, que llegaba a todos los hogares de la provincia".

Canal 13. Quince años fue el conductor de "Buen Día San Luis", un programa ómnibus que iba de lunes a viernes de 7 a 12.

“En 2001, Héctor Suárez fue nombrado director de Canal 13, que comenzaba la trasmisión a las 11 con 'Los Tres Chiflados' en blanco y negro. Con Héctor nos conocíamos del 'Despertando', el exitoso programa en radio Dimensión. Entonces me propuso hacer un programa ómnibus con mucha música, información y notas en vivo. Así nació ‘Buen Día San Luis’. Arrancábamos a las 8, de lunes a viernes. La coconductora era Verónica Suárez, sobrina de Héctor y excelente locutora que hoy vive en Córdoba", recuerda.

"Rápidamente nos dimos cuenta de que el programa necesitaba una hora más de aire y cambiamos a las 7. Estuvimos 15 años, con la producción de Marcelo Jofré y una chica de apellido Favier. Habíamos ganado una franja horaria importante donde el televidente o el oyente estaban expectantes de lo que hacíamos", dice Pérez, quien resume que había "notas, buena música, invitados, el clima, los horarios de los colectivos, cronograma de pagos de jubilados, pensionados y empleados públicos. No faltaba nada, era parte de la programación. Además, móviles en las calles que permanentemente nos daban el movimiento, el termómetro de la ciudad. Eran otros tiempos”, reconoce.

Mi otra pasión son las motos, tengo una y recorro mi provincia, es fantástico el contacto con la naturaleza.

Pérez dice que a lo largo de 15 años hizo muy buenas notas, pero rápidamente destaca un viaje que hizo en 2014 a las Islas Malvinas, integrando un contingente de sanluiseños que se embarcó con el fin de recorrer y conocer los hechos bélicos ocurridos en el lejano Atlántico Sur. "Partimos en tres grupos, yo fui en el primero. Estuve una semana y salíamos al aire desde las islas; fue una experiencia extraordinaria. Comprendí muchas cosas después de recorrer una buena parte de la historia y de los hechos sobre los que muchos nos mintieron. Una experiencia inolvidable”.

También saca a relucir sus dotes de animador y conductor, y señala que por su programa pasaron destacadas figuras del acervo cultural folclórico, como por ejemplo Roberto y Cuty Carabajal, Piero, Alberto Castillo, Roberto Vicario, ‘El decidor de las cosas’, Enrique Dumas, "Chiqui" Pereyra (la voz del tango), Nelly Omar e incalculables músicos del interior de San Luis, sin olvidar que el excampeón mundial de boxeo Sergio "Maravilla" Martínez visitó los estudios de Canal 13 en dos oportunidades. “Son lujos que me pude dar a lo largo de 15 años”, reconoce.

Mario es hijo de Petra Cazorla y de Ofaldo Nieve Pérez. Tiene una hermana, Nelly Gladys, y un sobrino-ahijado que adora. Repite que siempre llevará en su corazón a El Diario de San Luis, a Canal 13 y a radio Dimensión.

También puntualiza que jamás a lo largo de 42 años de trayectoria en los medios tuvo encontronazos con funcionarios, deportistas o políticos. “Marqué una línea de trabajo y siempre la respeté, y por ende, pedí ser respetado. Nuestra profesión es divina, no es rutinaria y es creativa, insólita y asombrosa, debemos entender que no somos enemigos de nadie, y para cultivar una amistad dentro del periodismo no es necesario estar todos los días juntos”, define con precisión.

De rojo. Mario Pérez se autodefine como un apasionado de las motos. "Siempre salgo a recorrer mi provincia", asegura.

"Tengo dos hijas, la mayor, Alejandra, que es licenciada en Diseño Gráfico, y Fernanda, que está cursando quinto año de medicina. Ambas viven en Córdoba y trato de hacerles ver cómo es la realidad del periodismo y que entiendan esta noble profesión”.

Su otra pasión son las motos y es un integrante más de "Los Correcaminos", que anualmente se reúnen en Villa Mercedes para homenajear a los moteros de las décadas del '60 y del '70.

"Con mis amigos salimos a recorrer la provincia y conocer más la idiosincrasia de los pueblos y parajes. Soy muy feliz con lo que hacemos", jura Pérez, quien tuvo su paso por Carolina Cable Color y FM Digital, de Juan Carlos Ostanelli. Actualmente conduce un programa en la radio municipal de El Trapiche.

Hace un par de años, Marcelo Páez Logioia, quien era el intendente de la villa turística, lo invitó a sumarse al proyecto de una radio que abarcara el pueblo y una importante zona de influencia.

"Colaboré un par de meses y el proyecto comenzó a funcionar y sumar oyentes. El programa sale de lunes a viernes. No me arrepiento de nada. Hoy la nueva conducción del Municipio a cargo de Juan Manuel Rigau me renovó mi contrato artístico y sigo a full haciendo lo que más me gusta: radio", cierra con felicidad.

Redacción / NTV.