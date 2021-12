Secuestraron una moto y detienen a un joven por averiguación de antecedentes

Personal del Comando Radioeléctrico de San Luis realizó el secuestro de una motocicleta Zanella 110 y detuvo a un joven de 19 años por averiguación de antecedentes, al no poder comprobar ser el dueño del rodado. El ciclomotor tenía pedido de secuestro por una causa de hurto.

El accionar policial se realizó en la intersección de Justo Daract y el corredor vial Eva Perón, después de recibir la confirmación del Centro de Monitoreo que divisó a un hombre que presentaba las características -vestimenta y rodado- y que era solicitado por la Comisaría 38ª, en una causa por hurto.

Al ser consultado el joven sobre la documentación del rodado, este manifestó que no la tenía en su poder, pero que era de su propiedad. Además, no pudo acreditar ante los efectivos su identidad al no tener en su poder su DNI.

Según fuentes policiales, el joven se negó a contestar el motivo de su presencia en esa zona.

Ante estas negativas, los efectivos solicitaron al Centro de Operaciones de la Policía los datos del rodado, el que arrojó que era buscado porque había sido denunciado como hurtado en la Comisaría 38ª.

Ante esta situación, el joven fue trasladado a la dependencia policial para constatar su identidad e iniciar las actuaciones debidas del caso.

NTV