"Entre nosotros", covers con sello puntano

Para La Firma Cumbia Pop la autogestión es la premisa para llegar a todos lados con su música. Con 4 años de trayectoria, la banda de 5 integrantes, algunos oriundos de la localidad de Tilisarao y otros de la capital puntana, logró reinventarse y pasar de tocar cuarteto a llevar a otro nivel sus sonidos y experimentar con la cumbia pop. Ese cambio los hizo cosechar un sinnúmero de shows por todo el país, principalmente por el sur y centro de Argentina. Ahora el grupo estrenó su nuevo videoclip “Entre nosotros”, un cover, versión cumbia urbana, del trapero Tiago PZK, que fue filmado en la cancha de polo de Estancia Grande, y que ya cosechó miles de visitas en YouTube y sus redes sociales.

Matías Miranda, Iván Fernández, Miguel Quinta, Alan Fernández y Mariano Pallero solo necesitan cargar sus instrumentos en una Kangoo para salir a tocar a donde los llamen. En los últimos años han pisado escenarios en Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, San Juan y La Rioja, y no solo una vez, sino “un montón de veces”, como dijo Iván, tecladista y fundador del quinteto.

“Creo que somos los únicos en la provincia que hacemos cumbia pop o cumbia cheta que le dicen”, supuso Iván y afirmó que la decisión de soltar el cuarteto tuvo que ver con que “había ciertos lugares a los que no podíamos entrar. Entonces resolvimos cambiar a este estilo de música que tuvo mucho auge con las bandas uruguayas Rombai y Marama, más allá de que en Argentina uno de los íconos era Agapornis”.

Con esa inspiración, Iván comenzó a innovar. “Tomé algunas canciones nuevas como por ejemplo de Maluma y Bad Bunny que por ahí la gente grande no escucha mucho, pero a la juventud le gusta mucho. Entonces las empecé a reversionar, con sonidos míos y raros, con cortes que a mí me gustaban y lo hacía como a mí me parecía”, contó.

“Y de repente nos dimos cuenta de que las canciones empezaron a pegar a nivel país, porque las subíamos a nuestras redes y nos llamaron de otros lados, con decir que fuimos el primer grupo de todo Cuyo que fue invitado a la Chaya Riojana hace dos años y medio atrás”, afirmó con orgullo Iván.

Pero uno de los desafíos de la banda es sin dudas ingresar al mercado del norte del país ya que en aquél lado el público prefiere la cumbia tradicional antes que la “popera”. “Ahora estamos trabajando con gente de Catamarca para poder emprender una gira por aquellos lugares y lograr tener más llegada”, contó.