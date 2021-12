Explorar el cuerpo: taller de teatro con Jorgelina Avellaneda

Gracias a la propuesta RIE (Recreación Inclusiva y Educativa), Jorgelina Avellaneda vuelve a incursionar en una de las pasiones que más la movilizan: dar clases. A partir de este lunes, todos los lunes de 18 a 19:30 y miércoles de 16 a 18 brindará el taller de "Iniciación a las artes escénicas" en el Centro Cultural "José La Vía", con entrada libre y gratuita y apta para adolescentes y adultos.

Según contó la profesora, que luego del inicio de la pandemia no se atrevió a volver a dar clases de teatro de modo presencial, el espacio estará destinado, en principio, a juegos teatrales, abordando desde el juego respectivamente y ejercicios deshinibitorios.

"La disponibilidad, la desi-nhibición, la relajación, la imaginación, la integración y la confianza serán parte de los objetivos", expresó la docente, que también es actriz y locutora.

Jorgelina aseguró que quienes quieran participar de este taller deberán acercarse unos minutos antes del encuentro para inscribirse y tendrán que asistir con ropa cómoda para poder moverse libremente y con barbijo.

Antes de la pandemia de COVID-19, Avellaneda dictó varios talleres y cursos de teatro físico, que tuvieron gran concurrencia y logró que sus alumnos y alumnas se presentaran, muchos de ellos, por primera vez en un escenario.

"Tuve que hacer una pausa en este tipo de actividades porque necesitaba reacomodarme. Al comienzo, pensar el teatro sin presencialidad era imposible, pero creo que esta herramienta de aprendizaje se nutre de la expresión. Es por eso que durante el confinamiento se pudo ver cómo las y los artistas encontraron diversas formas creativas y nuevas audiencias", expresó la artista.

Jorgelina agregó: "Me siento muy animada por retomar con las clases, una actividad que me motiva y me da el alcance para conocer otras personas con mis mismos intereses".

Además, el espacio RIE cuenta con otros talleres con propuestas artísticas de todo tipo, que ya cuentan con un importante número de asistentes de todas las edades.

A los que les gustan los nuevos desafíos pueden realizar el taller de "Arte y tecnología", a cargo de la profesora Florencia Lambrese. Quienes optan por la tranquilidad, la profesora Stella Maris Sánchez González brindará el espacio de Yoga. Los interesados en la danza tienen tres espacios para elegir: iniciación lúdica a la bachata, los viernes de 18 a 19, y "Lady Style", los lunes de 18 a 19. Las clases están a cargo de la profesora Belén Vicencio. También pueden realizar el taller de "Danzas urbanas" con el profesor Gabriel Godoy.

Redacción/MGE