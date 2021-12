Denunció que su novio la golpeó y pide justicia

Un hombre golpeó a su pareja en la calle, en San Luis, y la víctima, quien ayer estuvo en Tribunales, pide justicia. La joven de 28 años contó que todo ocurrió la madrugada del 25 de diciembre y que cuatro jóvenes que iban en una camioneta, en las inmediaciones de la primera rotonda, al noreste de la ciudad capital, evitaron que el agresor le siguiera pegando.

R.V., la denunciante, le detalló a El Diario que tras pasar Navidad en la casa de su padre, en Donovan, Alejandro Morales, su novio desde hace dos años, pasó por ella alrededor de la una de la madrugada y se dirigieron a la casa de su cuñado. “Estuvimos en ese domicilio hasta las cuatro, aproximadamente, y luego regresamos a nuestros respectivos hogares. En el camino se prendió un ‘porro’ y comenzó a tornarse violento, y me amenazó diciéndome que cuando llegáramos me iba a golpear. Me sorprendió porque ni discutimos, pasamos una noche normal”, contó.

R.V. aseveró que meses atrás ya había realizado una denuncia contra él por violencia de género y que sabía de lo que era capaz. Por eso, aquella noche, en el camino, le pidió que parara para comprar unos cigarrillos. “Frenó en un kiosco del bulevar Juan Pekol, en la primera rotonda, y yo no me subí por temor, directamente decidí irme caminando. A los 30 metros me agarró por atrás, me tomó del cuello y me pegó en todo el cuerpo”, recordó.

Dijo que mientras la golpeaba, dos chicas y dos chicos descendieron de una camioneta y evitaron que Morales continuara agrediéndola. “Cuando los vio se puso como loco. Me trataba de loca y minimizó la situación. Gracias a Dios, las chicas pudieron juntarme mis documentos y mis pertenencias, que habían quedado tirados en la calle y él se fue”, relató.

La joven contó que luego realizó la denuncia en la Comisaría 7ª y que durante la mañana de ayer efectuó la ratificación en el Poder Judicial. “Tengo varios testigos que se pusieron a disposición. Quiero que pague por lo que hizo”, concluyó.