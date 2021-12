En Argentina, 8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género

Tras la Semana Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se dio a conocer un estudio que revela que en Argentina, 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género.

El estudio fue realizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh), que hizo encuestas telefónicas en todo el país sobre un total de 1.976 casos. El ente funciona dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El informe revela que el 54 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia psicológica en alguna de sus formas. El 21 por ciento asegura haber atravesado violencia económica o patrimonial, mientras que el 18 por ciento reconoció haber padecido maltratos físicos, muchas veces con la presencia de armas de fuego o armas blancas. El 12 por ciento restante dijo haber tenido agresiones del tipo sexual.

La investigación resalta que el 85 por ciento de los agresores son varones y, en el 52 por ciento de los casos, se trata de una expareja, frente a un 25 por ciento que resulta ser la pareja actual.

El estudio reveló que solo el 17 por ciento hizo la denuncia y apenas el 5 por ciento buscó ayuda judicial o en organismos de lucha contra la violencia de género.

Entre los argumentos que plantearon las encuestadas que no buscaron asistencia, el 67 por ciento afirmó que "no lo hizo por temor a que el agresor tomara represalias", el 28 por ciento dijo que "no le parecía que la agresión ameritara una denuncia" y el 5 por ciento restante lo justificó diciendo que "no sabía a dónde acudir".

Estos números encienden las alertas de los distintos organismos. La directora ejecutiva del Cipdh-Unesco, Fernanda Gil Lozano, remarcó que "la crueldad de las estadísticas nos sirven para saber bien en dónde estamos parados y para trabajar empíricamente con acciones cada vez más eficaces".

Gil Lozano concluyó: "Hay que deconstruir años de patriarcado y esos sistemas de valores imperantes que han regido nuestras sociedades".

