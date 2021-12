Emoción: celebraron los 50 años de una promoción del colegio Don Bosco

“Desde que me levanté, agradecí a Dios por estar vivo y pasar estos momentos únicos. Tengo una felicidad inmensa”, expresó Eduardo González, exalumno del colegio Don Bosco e integrante de la Promoción 1971, que ayer festejó cincuenta años.

Catorce compañeros rememoraron la historia viva de sus pasos por el establecimiento. Compartieron entre risas algunos recuerdos, como la vez que se robaron la campana de la escuela; también añoraron con lágrimas las enseñanzas de la comunidad salesiana.

A la mañana participaron de una misa que celebró el padre Aníbal Sosa. Luego descubrieron una placa conmemorativa, recorrieron los pasillos del colegio y mantuvieron una charla en una de las aulas con quien fue su profesor, el poeta Juan Pablo Melto.

“Fui el encargado de estudio y profesor de 5º año; esta fue mi primera promoción. Yo era sacerdote, llegué al colegio a fines de 1970, pero inicié la actividad escolar en 1971. Es un grupo muy especial. En mis mañanas cuando rezo, agradezco por mi vida, por mis hijas, mis nietos y por mis exalumnos, en particular por ellos”, expresó el docente de casi 80 años.

“Queríamos un colegio con espíritu salesiano pero diferente de lo que arrastraba, que estaba más basado en el autoritarismo y la rigidez que en la solidaridad, la amistad y la libertad. Entendíamos que la libertad estaba unida a una corresponsabilidad”, agregó.

La escuela cambió con el paso del tiempo. En primer lugar desde lo edilicio, que, según detallaron los exalumnos, difiere en algunos aspectos de las instalaciones de esa década. También se transformó en lo institucional: antes estaba a cargo de la congregación salesiana y actualmente la dirigen laicos.

De acuerdo a lo que remarcaron, la primera vez que se juntaron con el grupo completo fue cuando cumplieron 40 años de egreso. Eran alrededor de 21 compañeros, y con el paso del tiempo murieron dos. Un par está enfermo y uno vive en Estados Unidos. Aun así, se mantienen unidos.

“Es hermoso formar parte de esta familia. Veníamos a la escuela de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo seguíamos acá, organizábamos campeonatos deportivos, cenas, entre otras cosas. Sabía viajar a Río Cuarto o Villa Mercedes para hablar con las autoridades de otros colegios católicos que luego venían a San Luis. Fue una juventud hermosa”, expresó Eduardo González.

Un héroe de Malvinas

Un caso particular es el del exalumno Luis Longar, quien participó en la guerra de Malvinas. El 21 de mayo de 1982 emprendió junto a su tripulación, en helicóptero, la búsqueda de un piloto que había sido derribado. Primero encontró el avión, luego el paracaídas y el asiento; todo indicaba que se había eyectado. Ya en la noche recibió la orden de elevar el helicóptero para mantener contacto con una frecuencia de radio. Mientras se comunicaba, pudo observar luces pequeñas: eran bengalas. Pese a la directiva que emitieron sus superiores para que abandonara el lugar, desobedeció y rescató al piloto. Esa acción, que marcó una conducta de vida y que dio lugar a la conmemoración del Día del Helicopterista, estuvo atravesada, entre otras cuestiones, por la formación que recibió en el colegio.

“La verdad que este encuentro fue un cruce de emociones, sobre todo el hecho de encontrarme con el profesor, que no me reconoció. A todos les decía el apellido y a mí no, me dijo que estaba gordo (risas). Me emociona mucho este momento. Cuando llegué, entré solo, recorrí los pasillos y se me cayeron las lágrimas, hay muchos recuerdos”, remarcó.

La jornada concluyó con un encuentro gastronómico, y sellaron las ganas de volver a verse.