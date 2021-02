Contó cómo un médico atacó a su ex y a su novio

Mientras corre la prórroga de siete días de arresto que había solicitado el abogado de Enrique Pérez Araña, el médico de Villa Mercedes imputado por violar una restricción de acercamiento a su expareja y al actual novio de ella, en el Juzgado Contravencional y Correccional 2 no dejan de declarar testigos que complican aún más al reumatólogo. Entre los compañeros de trabajo de las víctimas, quienes lograron reducir al imputado cuando entró a la Cooperativa de Electricidad a atacar a la pareja, hubo uno que, además de relatar el hecho en cuestión, recordó que ese mismo día, pero más temprano, Pérez Araña intentó chocar los vehículos de los damnificados.

El empleado de la Cooperativa de Electricidad narró que el martes 26 a la mañana, mientras atendía a los clientes vio cómo un coche "trataba de chocar o rayar los autos" de sus compañeros. Estaban estacionados frente al local ubicado en Mitre al 1400. En ese intento por colisionar los rodados impactó contra la rueda del automóvil de la persona a quien el testigo atendía en ese momento.

El empleado no sabía que el conductor era Pérez Araña. Lo supo unas horas después, pasadas las 19, cuando el imputado fue a la Cooperativa en el mismo vehículo.

Relató que apenas entró, la actitud del médico llamó la atención de varios de los empleados, porque lo hizo "intempestivamente". Nadie, excepto el personal que trabaja en la Cooperativa, tiene permitido entrar a las oficinas administrativas, adonde el reumatólogo se dirigió sin pedir permiso. "Abrió la puerta y le tiró como dos o tres piñas a mi compañero", dijo. El hombre se hizo para atrás para esquivar los golpes, no le devolvió las trompadas.

De inmediato, el testigo buscó controlar a Pérez Araña. "Traté de agarrarlo y de tirarlo para atrás. Ahí me ayudó mi otro compañero. Lo redujimos y logramos tirarlo al piso", contó. Cuando lo tenían en el suelo, se sumaron otros dos empleados, quienes lo sujetaron de las piernas.

"Era muy difícil tenerlo controlado, por eso lo teníamos entre cuatro compañeros", explicó. Mientras lo sostenían, el médico no dejaba de insultarlos y amenazarlos, aseguró. No se calmó cuando los policías llegaron y lo aprehendieron, siguió lanzando insultos y haciendo señas.

El hombre dijo que esa no fue la primera vez que el reumatólogo se acercó al local para agredir a su compañera. No hacía mucho había ido "a maltratarla, pero la agresión no prosperó", comentó.

Pérez Araña fue denunciado seis veces durante enero. No solo por su expareja, de quien está separado hace cuatro años, sino también por el actual novio de ella y por los familiares del hombre.

Por las primeras de esas denuncias, el juez Santiago Ortiz le impuso una restricción para acercarse a la pareja. También tenía prohibido mantener contacto telefónico o por otras vías con ellos. Eso último jamás lo cumplió: a lo largo de tres semanas le envió a la mujer alrededor de 60 mensajes denigrantes y amenazantes, refirió su abogado, Jorge Vinuesa.