Mistura: como su nombre lo indica

Las castañuelas de la danza española, el pop de Rosalía, las letras de Shania Twain y los pasos de baile de flamenco del ballet AlAndalus serán el acompañamiento para la voz de Laura Gutiérrez y los instrumentos de Susana Liz Vargas. De esa mezcla de estilos, idiomas y géneros nació el grupo Mistura.

La banda se presentará esta noche en All Right. No estarán solas, dado que un pequeño cuerpo de bailarinas del ballet AlAndalus adornarán la música de las artistas puntanas que se conocen desde la escuela y que ya de adultas se reencontraron para hacer arte.

"Vamos a mostrar un mix de estilos y ritmos, en inglés, en castellano y en francés. El toque distintivo es que incorporamos el baile español y los instrumentos clásicos del lugar, como las castañuelas y el cajón, a canciones y temas nuestros", detalló Laura, quien adelantó que harán covers reformados de No Te Va a Gustar, The Cranberries, Cindy Lauper y Caetano Veloso, entre otros.

No solo la diversidad cultural prima cada vez que Mistura sube al escenario. El grupo se caracteriza porque en cada show renueva el cuerpo de baile que las acompaña y las canciones.