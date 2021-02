La UNSL busca la presencialidad plena en algunas materias

Para lograr un acercamiento entre los estudiantes y los profesores, la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) busca acordar con los gremios docentes y el de los no docentes la posibilidad de volver a la presencialidad plena en algunas materias de carreras que no tengan un número amplio de alumnos. No superar el tercio de la ocupación de un espacio físico, que posea ventilación natural y observar las condiciones de higiene son algunos de los requerimientos que se plantearon para organizar esta posible vuelta a las aulas. Sin embargo, aseguraron que de llegar a un acuerdo, esta modalidad no incluirá a las personas que pertenezcan a los grupos de riesgos, por lo tanto no será obligatoria la asistencia para nadie. Este protocolo esperan darlo a conocer en marzo. Mientras tanto, las clases iniciarán en su modalidad mixta, como se realizaban el año pasado.

Si bien la UNSL cuenta con su "protocolo de presencialidad adaptada" habilitado, con el que se tomaron algunos exámenes finales en las aulas y se realizaron actividades prácticas, sobre todo aquellas que más lo requerían, como las carreras de salud, el secretario general de la UNSL, Raúl Gil, contó que, "el objetivo para este año es dar un paso más e incluir otro tipo de actividades, como algunas clases teóricas y experiencias educativas que impliquen un encuentro entre estudiantes y docentes, y para eso estamos evaluando los indicadores a los que nos vamos a ajustar para ver si se puede hacer o no".

Para eso, advirtió que deberán "articular con los gremios y con los lineamientos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar a los docentes y estudiantes que requieran una actividad presencial adicional a las que ya tenemos, poder hacerlo".

9 mil inscriptos

Este ciclo lectivo 2021 iniciará con 9.000 nuevos estudiantes que completaron la inscripción para las carreras de la UNSL. Afirman que fue un número significativamente mayor al del año pasado.

"Estamos trabajando en esto para en marzo arribar a un protocolo acordado por todos los actores involucrados. Esperamos poder anunciarlo en lo que queda del mes, así comenzamos con la divulgación de las condiciones que se deberán respetar para volver a las aulas", comentó.

Agregó que, en paralelo trabajan para ampliar el régimen de asistencia del personal no docente de lunes a viernes. "Ya no solo irían dos veces por semana, aunque sí mantendrán el horario reducido. Para que no esté solo el personal de las oficinas, sino también el de mantenimiento, el de servicios generales y el de vigilancia y puedan ayudar a facilitar la aplicación de los protocolos, como por ejemplo el registro de ingreso de las personas con la aplicación Trazar y la asistencia en la provisión de elementos de higiene y de limpieza", sostuvo.

Modalidad

Gil manifestó que algunas carreras y materias, por la cantidad de alumnos que poseen, nunca podrían, bajo este contexto, ser presenciales. "Hay materias que jamás podrían encontrar un aula para dar una clase, como por ejemplo, psicología o una materia que tenga unos 300 estudiantes. No existe ningún espacio en la universidad donde 300 personas sea un tercio de la ocupación. Estamos pensando en muchas otras materias que tienen muy poca cantidad de alumnos que sí se podrían dictar bajo condiciones de seguridad y tal vez tengan varias instancias presenciales. Pero las materias de los primeros años de las carreras numerosas van a tener una modalidad virtual predominantemente. Creo que la clave va a ser una modalidad mixta, sin obligación de asistir, pero de a poco vamos a ir desembarcando en actividades presenciales para que cada vez sean más", remarcó.

Solicitarán a los empleados no docentes que vuelvan a trabajar de lunes a viernes.

Personal esencial

Otro de los puntos que la UNSL y el CIN trataron fue la necesidad de realizar gestiones ante el Ministerio de Salud de la Nación para asegurar la inclusión del personal docente y no docente en las prioridades de vacunación.

"Hay un consenso entre todas las federaciones gremiales y los rectores de todas las universidades del país nucleados en el CIN para pedir al Ministerio de Salud nacional que se incluya a la actividad docente como actividad esencial para entrar en las prioridades de personal que debe vacunarse. Consideramos que es muy necesaria la vuelta a clases, que si bien la virtualidad es una salida de emergencia, no es completa. La condición hoy por hoy para volver es la vacunación y estamos convencidos desde la UNSL y el resto de los rectores del país que es muy importante que sean considerados trabajadores esenciales", subrayó Gil.

Inscripciones

El secretario general resaltó la amplia convocatoria que tuvo la UNSL en las inscripciones para este nuevo ciclo 2021. "Si bien teníamos mucha incertidumbre sobre lo que podía pasar, fue muy grato ver que durante la preinscripción que lanzamos el año pasado se anotaron 15 mil personas. Pero quienes completaron la inscripción fueron más de 9 mil. Atender esa demanda será un desafío enorme, esto nos obliga a ponernos a trabajar para lograr contenerlos y que culminen sus carreras universitarias. Fue un aumento significativo. El rol que tuvo la UNSL durante la pandemia y la exposición sirvió como promoción, porque muchas personas son de San Luis", especificó.