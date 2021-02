Boca rescató un empate frente a Gimnasia en "La Bombonera"

Boca tuvo un flojo desempeño frente a Gimnasia y Esgrima, pero un golazo de tiro libre de Edwin Cardona a minutos del final le permitió cerrar esta noche un empate, 2 a 2, en "La Bombonera", en un partido correspondiente a la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Los primeros goles llegaron en el final del primer tiempo: Boca se puso en ventaja, a los 42 minutos, con un cabezazo de Carlos Izquierdoz, quien anticipó a Maximiliano Coronel a la salida de un tiro de esquina lanzado desde la derecha por Cardona.

Poco después, cuando se jugaba tiempo de descuento, otro córner le dio el empate al "Lobo": Eric Ramírez lo ejecutó desde la izquierda, Marcelo Weigandt, solo, metió la pelota en el área chica y allí Germán Guiffrey, marcado por Carlos Zambrano, alcanzó a cabecear, marcando el 1 a 1.

Ya en el complemento, creció el juego del conjunto platense y su mejor jugador, Brahian Alemán, anotó el segundo gol de Gimnasia, de cabeza, a los 18, tras una buena acción ofensiva, favorecida por la estática defensa "xeneize".

Cerca del final, a los 39 minutos, la precisa pegada de Cardona le permitió al local salvar la ropa, ya que no encontraba los caminos para quebrar a un rival que tuvo un buen desempeño.

En cuanto al partido, el "Lobo" jugó con soltura, marcando la salida de los volantes "xeneizes" y plantando mucha gente en ataque, mientras que Boca se mostró inconexo y muy dependiente de las individualidades.

Los cambios en la formación inicial que dispuso Miguel Russo no surtieron el efecto esperado, ya que Zambrano -reemplazante de Lisandro López- no tuvo un buen desempeño, mientras que Mauro Zárate no tuvo el peso ofensivo esperado en su nueva posición de centrodelantero.

NA/FQ.