Boca inicia una nueva ilusión ante Gimnasia

Boca Juniors, actual bicampeón del fútbol en la Argentina, iniciará hoy una nueva ilusión cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata en la fecha inicial de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El "Xeneize" será local a partir de las 19:20 en "La Bombonera", con el arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TNT Sports.

En Boca "nada alcanza", según recordó su entrenador Miguel Ángel Russo en medio de los festejos por el segundo título consecutivo, el mes pasado, en la Copa que llevó el nombre del astro Diego Armando Maradona, mientras soportaba cuestionamientos por no haber llegado más lejos en la Libertadores, donde cayó en semifinales ante el Santos, de Brasil.

En ese contexto, el equipo "Xeneize" comenzará a desandar una nueva campaña en el torneo doméstico que generalmente le sienta a la perfección, dado que suele dar la vuelta olímpica muy seguido, aunque claro que el foco principal apuntará nuevamente a la Libertadores, cuya competencia comenzará en abril con la Fase de Grupos, y también deberá atender la Copa Argentina con un comienzo previsto en marzo ante Claypole.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Boca.

Horario: 19:20.

Televisa: TNT Sports.

Para enfrentar al "Lobo", Russo utilizará los soldados que ya tenía, pero con algunos retoques, como la presencia desde el inicio de Mauro Zárate en el ataque junto a Carlos Tevez, el capitán del equipo e ídolo del club. En la defensa, la primera confirmación es que hasta que no llegue un nuevo marcador de punta derecha, Leonardo Jara será el titular y no Julio Buffarini, y que arrancará Carlos Zambrano y no Lisandro López.

En el mediocampo jugará el promisorio juvenil Alan Varela y no el colombiano Jorman Campuzano. Y, además, estarán de entrada Sebastián Villa y Edwin Cardona.

El rival, Gimnasia, se rearmó con lo que tenía en el club, bajo la conducción de Mariano Messera y Leandro Marini, e intentará incomodar a Boca con el único punta definido, Nicolás Contín.