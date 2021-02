Desde cada uno, hacer lo mejor que se pueda

La mayor parte de la sociedad parece reclamar, de un modo clamoroso, el retorno a las clases presenciales en los distintos niveles de la educación. En estos tiempos cuesta mucho afirmar qué es exactamente lo que la sociedad reclama, y mucho más si efectivamente ese clamor es, y en qué medida, mayoritario. No se realizan precisas encuestas sobre la cuestión. Los medios de comunicación suelen pretender instalar como prioritarios aquellos temas que concitan su propio interés. Y son muchos los microclimas que tergiversan cualquier apreciación pretendidamente global. Con todo, la presencialidad en las aulas es hoy un tema de encendida controversia. El nivel universitario tiene mejor resuelto el problema, toda vez que se trata de adultos que no cursan un nivel de educación obligatoria, su ausencia equivaldrá a no obtener título alguno y no son necesarios padres o tutores que representen a los alumnos. Cada quien se hace cargo de su destino.

Por el contrario, en las escuelas primaria y secundaria afloran muchas complicaciones. Si bien pareciera que la buena voluntad es casi unánime y que casi todos quieren lo mismo, la solución no es para nada sencilla y las distintas opiniones se multiplican. Está claro que la pandemia de coronavirus no es un tema resuelto, ni mucho menos. Ni en San Luis, ni en la Argentina, ni en el mundo. Es imprescindible esta aclaración, dado que nunca faltan quienes atribuyen el origen de todos los males al desempeño local. La vacuna es una fuerte esperanza y está en marcha su aplicación concreta. Claro que falta cierto tiempo para que se aprecien sus beneficios. Por otro lado, la lucha contra la ignorancia, el descreimiento y los oscuros intereses retarda el efecto altamente positivo de su aparición. Lo cierto es que el 17 de febrero, o el 1º de marzo, están a unos días. Y “empiezan las clases”. Los padres de los alumnos se manifiestan en este conflicto y no cesan de demostrar su hartazgo y su posición más o menos firme de no estar dispuestos a repetir la experiencia de 2020, que en muchos casos fue por demás traumática. Los docentes, como actores principales, en este escenario no tienen un criterio unánime. Sin embargo, no dejan de hacer conocer temores y dudas acerca de las decisiones que se deben tomar y las acciones que se deben encarar para que la convivencia sana en la escuela sea factible. Las autoridades deben elevarse sobre la cuestión y establecer con la mayor precisión posible un régimen que posibilite el cumplimiento de tan anhelado objetivo, sin que esto implique un trastorno mayor aún del que se pretende evitar. A esta altura está claro, además, que las autoridades son unas en el país y otras en cada provincia argentina. Si bien se intenta la mayor coordinación posible, la empresa no es nada sencilla. Los contextos son muy diferentes. Cada región tiene sus particularidades, cada escuela tiene sus particularidades. Otra vez la inequidad juega un rol decisivo. Hay carencias estructurales que no se pueden resolver de la noche a la mañana y que obstruyen el ejercicio de los mejores hábitos. La estructura refiere a cuestiones edilicias, tecnológicas y de recursos imprescindibles para facilitar las soluciones. Por otro lado, es muy notorio que no es lo mismo la primaria que la secundaria. No es lo mismo estar aprendiendo a leer y escribir que concluir el ciclo escolar. No es lo mismo enseñar algunas asignaturas que otras. En medio del conflicto, aparecen quienes pretenden finas precisiones que no tiene nadie. Aparecen quienes aspiran a que el protocolo defina al milímetro cada desplazamiento. Aparecen quienes ignoran la realidad y disimulan que una cosa es lo que se pueda prescribir y otra cosa es el trato cotidiano propio de la relación que plantea la escuela. Si lo que se pretende es sumar y aportar, hay que ser cautos y comprensivos. Hay que saber que el virus ha llegado a todos los sectores, sin excepción. Casi que hay que ser piadosos y comprender que cada quien está haciendo lo mejor posible. Desde las autoridades, la sinceridad y la buena comunicación tendrán un rol más que importante.