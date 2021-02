Los restos de Menem serán inhumados en el cementerio islámico

Los restos del expresidente Carlos Menem, quien falleció el domingo a los 90 años, eran velados este lunes a mañana en el Congreso de la Nación, con la presencia de sus familiares directos y varios dirigentes políticos, además de decenas de personas anónimas que se acercan a darle el último adiós.

La ceremonia comenzó este domingo alrededor de las 20 y cerca de la medianoche se cerró el ingreso al público. Durante la madrugada sólo pudieron acceder a la capilla ardiente familiares y amigos de Menem.

En tanto, este lunes a las 7 se volvió a permitir el acceso al público al Salón Azul del Senado para la despedida al expresidente argentino.

Desde el inicio estuvieron su hija Zulemita Menem, y su exesposa Zulema Yoma, quienes lo acompañaron hasta sus últimos minutos este domingo en el sanatorio de Los Arcos.

Los restos del expresidente descansarán en el cementerio islámico de San Justo, donde se encuentra enterrado su hijo Carlitos Menem Jr.

Se informó que el velatorio en el Congreso se extenderá hasta las 15, para luego ser trasladados hasta el cementerio.

Durante la mañana las personas se acercaron al Congreso para participar del velorio. Foto: Télam.

"Se va a cerrar al público como estaba previsto originalmente a las 15 horas. (El exsecretario privado de Menem, Ramón) Hernández habló con el cementerio y van a esperar el tiempo que sea necesario", informaron a Télam fuentes allegadas a la familia.

En los últimos minutos, se congregó mayor cantidad de público en las inmediaciones del Congreso para brindar su último adiós al expresidente que gobernó el país durante 10 años.

En principio, el cierre del acceso del público estaba previsto para las 13 pero finalmente se decidió extenderlo hasta las 15.

Según lo previsto, en el cementerio una banda militar le rendirá los honores correspondientes a un exjefe de Estado, y el cuerpo de Granaderos recibirá el féretro y lo trasladará hasta su morada final.

"A pesar de que profesaba la religión católica va a estar en el Cementerio Islámico con mi hermano (Carlitos)". informó Zulemita.

En el cementerio, ubicado en Pedro León Gallo 4599, en San Justo, está enterrado el hijo del expresidente, fallecido hace 25 años en un presunto accidente de helicóptero.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, estuvo en el comienzo del velatorio y saludó a la familia.

Luego, pasaron por el Congreso el presidente Alberto Fernández, junto a la primera dama, Fabiola Yáñez; el exmandatario Eduardo Duhalde; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la presidenta de AySA, Malena Galmarini, entre otros.

También pasaron el exministro León Arslanian; su exsecretario privado Ramón Hernández; el ex senador por Entre Ríos Héctor Maya; uno de sus principales asesores de política exterior, Jorge Castro; el ex secretario de Defensa Interior, Miguel Ángel Toma; y el ex ministro del Interior, Carlos Corach.

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, y el exsenador y actual auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto también pasaron por el Congreso para darle el último adiós al riojano.

El féretro cubierto con las banderas argentinas y del club River Plate, flanqueado por una medialuna mahometana, fue visitado por decenas de personas del pueblo que pasaron, con tapabocas y distancia sanitaria, a darle el último adiós.

Se espera que a las 13 se cierren las puertas del Senado y luego sus restos sean inhumados en el cementerio islámico de San Justo, donde se encuentra Carlos Menem Junior.

NA- Télam