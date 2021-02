Matteo: "Quiero un equipo que sea dinámico y protagonista"

Alexis Matteo cumplió su primera semana al frente de su nuevo desafío: conducir los destinos de Juventud Unida Universitario en el próximo Torneo Federal A en el que, como siempre, se renuevan los sueños de ascenso.

El marplatense de 42 años, padre de Emilia (19) y Catalina (13), lleva 20 años del lado más estático de la línea de cal y se siente confiado en sus capacidades y las del plantel que está armando, e ilusionado con pelear cosas importantes.

—¿Te sorprendió el llamado de Juventud?

—Me sorprendió para bien, sobre todo porque llegan a mí por referencia de jugadores y también entrenadores que hablaron bien del trabajo que hice sobre todo en Círculo Deportivo (NdR: lo llevó desde la liga local al Federal A), ya que yo no tengo representante. Entonces quiere decir que lo que logramos fue importante.

—¿Te costó tomar la decisión de alejarte tanto de tu Mar del Plata?

—No dudé en aceptar porque esta es una gran oportunidad, ya que es un club protagonista y animador de esta divisional. Quería traer a mi preparador físico, pero no lo pudo hacer por cuestiones personales. Me hubiera gustado que me acompañe, pero no pudo ser.

—¿Cómo es el trato con los dirigentes y con qué club te encontraste?

—Ya cuando me entrevisté con los dirigentes de Juventud vía Zoom me parecieron muy serios, y con los objetivos y las pautas claras. Luego cuando llegué a la provincia me encontré con lugares de entrenamiento a nivel profesional: tanto el "Mario Sebastián Diez" como el "Juan Gilberto Funes" son espacios perfectos, escenarios de Primera División. Hoy (por el lunes) entrenamos en el Ave Fénix en un gimnasio de alto rendimiento, y esta semana lo haremos en el Campus de la ULP. Estoy muy conforme.

—¿Qué base de jugadores encontraste y cómo va la confección del plantel?

—Encontré un buen grupo, que es producto del muy buen trabajo que hizo Marcelo Fuentes el torneo pasado, y creo que poniendo el acento en los refuerzos que van llegando como el caso de "Nacho" Morales en la delantera, con Federico Guerra, un volante central que viene de jugar cosas importantes, más un volante por izquierda, un arquero que ya están cerrados, solo nos faltarían dos jugadores para terminar de cerrar el plantel y estoy muy conforme con el esfuerzo que ha realizado la dirigencia.

—¿Qué tipo de equipo te representa en lo táctico?

—Más allá del esquema que puede mutar a lo largo del campeonato e incluso hasta dentro de un partido, me gusta presentar equipos dinámicos, con mucho despliegue, que recuperen rápido la pelota tras una pérdida, pero sobre todo un equipo que distribuya bien el balón, que genere muchas ocasiones de gol. Vamos a buscar también ser un equipo aguerrido, que todos pasen la línea de la pelota para defender y que todos tengan responsabilidad al atacar.

—¿Qué impresión te llevaste del grupo de trabajo?

—Me encontré con un grupo muy profesional, tanto Román (Bertoglio) como Kevin (Pizarro) son dos jóvenes muy aggiornados y que están muy comprometidos y capacitados, al igual que Juan Pablo (Lucena), Pablo (Lazarte) y todo el equipo médico. Siento que se va a gestar un gran grupo de trabajo y estamos muy ilusionados.

20 años son los que lleva Matteo trabajando de entrenador: pasó por Kimberley y Aldosivi (ambos de Mar del Plata), donde dirigió inferiores e interinatos en la B Nacional, San Martín de Tucumán (fue ayudante de campo) y Círculo Deportivo.

Pretemporada y mercado de pases

Con la doble práctica del lunes, Juventud le dio inicio formal a la primera parte de la pretemporada. Si bien el equipo venía trabajando hace dos semanas, las que vienen serán de un gran rigor físico. "Vamos a comenzar con tres estímulos de doble turno que serán lunes, miércoles y viernes, y ya la semana que viene vamos a instalarnos en el Campus de la ULP y ampliaremos a 4 dobles turnos", confirmó Matteo.

Con respecto al mercado de pases, están próximas a confirmarse dos llegadas y un egreso.

Gonzalo Salgueiro, el coordinador de fútbol del club, se encuentra con Santiago Solari en Buenos Aires donde se cerró el préstamo de "Maluma" a Atlanta. La operación es por un año, con un cargo de 1 millón de pesos y una opción de compra.

Las llegadas son las de Leandro Lencinas (volante por izquierda) y Facundo Désima (arquero): ambos jugadores llegarían de Maipú de Mendoza y solo les resta firmar el contrato. El club busca uno o dos volantes más.