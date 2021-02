COVID-19: la provincia alcanzó los 20 mil pacientes recuperados

La provincia alcanzó las 20 mil altas médicas por COVID-19, según lo informado en el último reporte del Comité de Crisis. La cifra arroja que el 89,85% de los casos positivos registrados en San Luis tuvo su recuperación. Afirmaron que esta tasa está dentro de los parámetros normales de la enfermedad.

“Por lo que la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo en su visita a San Luis, nos mantenemos con una tasa que se ubica dentro de lo normal, sobre todo si la comparamos con la cantidad de fallecidos. Asimismo, hay que estar atentos”, señaló la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo.

“El número redondo de las 20 mil altas es gente recuperada, pero la situación no pasa por quien recibe el alta, sino por los casos que continúan activos: la terapia no ha bajado de 16 pacientes y tenemos moderados. Debemos prestar atención a la salud de los que quedan internados, que son muchos y no los vemos. Los activos están en domicilio, pero tenemos internados”, agregó.

Afirman que la inmunidad de los que tuvieron el virus puede durar unos tres meses.

Por otra parte remarcó que hasta el momento no se han registrado personas reinfectadas por el virus, pero advirtieron situaciones en las que el índice de positividad se ha extendido, es decir que hay personas que tuvieron la positividad tan alta que tras la recuperación, cuando concretaron un hisopado, se encontraron nuevamente con un resultado positivo. Igualmente aseguran que esos casos no corresponden a pacientes reinfectados.

La coordinadora del Ministerio de Salud, Rosa Dávila, detalló que quienes han atravesado la enfermedad adquieren una inmunidad que puede durar alrededor de tres meses. Aún no se conocen datos concretos sobre la duración de la inmunidad de las vacunas.