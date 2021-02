Nahuel Pavano: la guitarra del cantor errante

Un amor lo regresó a la provincia. Nahuel Pavano volvió a San Luis en febrero del año pasado y forjó su carrera solista, que relanzó en Mendoza hace dos años, cuando abandonó San Luis y los múltiples proyectos que aquí tenía.

Este jueves a las 23, en All Right, tocará por primera vez luego de un año de estadía puntana. Junto con su guitarra y varios efectos de sonido, se presentará en vivo para el público con canciones nuevas, algunas interpretaciones de músicos reconocidos y recuerdos que lo trasladarán a los tiempos de juventud.

Para Nahuel, volver a San Luis fue "comenzar de cero en la escena musical". Al partir, realizó un concierto de despedida que coincidió con la visita de Mariana Päraway a la provincia y en el show lo acompañaron varios colegas y compañeros de proyectos anteriores.

"Para mi regreso decidí presentarme solo porque siento que es una buena forma de conciliar con el público que dejé hace dos años. Además que muchos amigos y colegas tienen mil proyectos y no quería sumarles uno nuevo a sus carreras", contó Pavano, quien en Mendoza también tuvo que afrontar la música en solitario.

Durante el show, Nahuel cantará "Instante" y "Frío", sus nuevos singles que sacó durante los últimos meses y ya se pueden escuchar en YouTube y Spotify.

"Son canciones que no tienen una inspiración en particular pero cuentan varias verdades que me hubiera gustado que me las dijeran a mí", explicó el autor, quien sigue inspirado.

Redacción - NTV