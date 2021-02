"El mago Gabriel", de regreso por un rato a la provincia

Al igual que Mary Poppins, Gabriel Bermejo lleva su bolso con sus trucos de magia a todos lados. Ya sea a un comedor para niños, un teatro o una peatonal, para el mago cualquier lugar es un escenario digno y todo momento es el oportuno para sacar unas monedas, una soga o un mazo de cartas y hacerlos desaparecer y aparecer en lugares insólitos.

El artista vivió durante cuatro años en la provincia y, en 2020, regresó a su provincia natal, Buenos Aires, para probar suerte con su unipersonal “Simplemente Gabriel el mago”. Sin embargo, comenzó la pandemia y debió pausar el estreno del show guionado y dirigido por él mismo. Ahora, regresó a San Luis para hacer temporada y recibir el calor de su público puntano, al que califica como "muy exigente".

“Al unipersonal aún no lo estrené porque lo quiero hacer bien formal, en un teatro, lo voy a dejar para más adelante porque quiero en un futuro llevarlo por todo el país. Lo que estoy haciendo ahora son eventos a los que me han convocado. Fui a Luján, Las Chacras y El Volcán, entre otros lugares. Mi plan es recorrer la provincia”, explicó el artista, quien despliega su magia mesa por mesa en los bares puntanos con el objetivo de sacar una sonrisa a los niños y a los adultos.

Soy un apasionado de lo que hago y del contacto con la gente, por eso tengo la magia incorporada a mi vida. Gabriel Bermejo.

Contrario a lo que se piensa de la magia, Gabriel sostiene que los grandes son los que más se asombran y quienes, por el tiempo que dura el show, se sumergen en esa burbuja de fantasía e ilusiones donde cualquier cosa puede suceder. “Cuando empecé creía que era algo para chicos nada más, pero después me di cuenta de que la magia es para todas las edades. Los más pequeños están más predispuestos a ver a un mago, pero el grande, cuando ve desaparecer una moneda y la encuentra en su mano, queda fascinado”, razonó el artista que se dedica al arte de las ilusiones hace doce años, pero que hace cinco es su fuente de trabajo.

“Quiero tanto a San Luis porque, cuando me mudé a acá, me dio la posibilidad de poder vivir de esto, antes no podía hacerlo. La provincia fue ese click y esa bisagra en mi vida. Por eso siempre vengo, en temporada, Semana Santa, feriados y cada vez que puedo me gusta regresar”, reflexionó.

Gabriel combina la galera con la nariz roja de payaso, ya que el humor es una parte esencial de sus presentaciones. “Hago un humor sano, evito tomar a alguien de punto, sino más bien nos reímos todos juntos. El show que hago es muy familiar y espontáneo”.

La cuarentena y el encierro fueron duros para el artista, pero aprovechó el tiempo muerto para estudiar con un especialista en monedas y perfeccionar el movimiento veloz de sus manos, característico de todo mago. Con esos nuevos aprendizajes enfrenta al público de la provincia.