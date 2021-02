El nuevo proceso musical de Jerónimo Samper

Los planes de Jerónimo Samper estaban definidos desde un principio. Cuando el joven guitarrista terminara la escuela, su rumbo seguiría en Buenos Aires para estudiar una carrera universitaria y así desplegar sus alas rockeras. Al pie de la letra y con algunas sorpresas, en 2017 y con 18 años se despidió de su familia en la terminal de ómnibus de San Luis y llegó a la capital. Empezó la carrera de Producción Musical y hoy su camino sigue junto a la música, su guitarra y las canciones.

La buena suerte lo acompañó en todo momento. Fiel seguidor de las bandas que componen el under del rock porteño, pocos días después de instalarse en Buenos Aires se instruyó en el ámbito. Tomó un curso rápido con Luciano “Tano” Farelli, el vocalista de Parteplaneta, uno de los grupos que seguía en la adolescencia; y su interés y su predisposición por aprender cosas nuevas lo encontraron con la fortuna de que Farelli cruzara unas palabras con él. A partir de ese momento uno de sus sueños comenzó a tomar forma.

“A las semanas me enteré que se había ido el guitarrista de Parteplaneta y al poco tiempo me llegó el mensaje de que si quería participar. No lo dudé y me puse muy contento. Era una oportunidad única que no quería desaprovechar”, contó Jerónimo en comunicación desde Buenos Aires. Su entrada a una de las bandas más reconocidas de la escena porteña llegó con un disco nuevo que fue presentado en noviembre del año pasado y tendrá una segunda parte pensada para los próximos meses.

En San Luis tengo muchos amigos artistas, me encanta volver y encontrarme con tanto talento desplegado (Jerónimo Samper)

El rumbo musical de Jerónimo empezó mucho antes, cuando tenía 8 años y comenzó a tomar clases de guitarra. Luego se interesó por el bajo, pero no encontró tanta conexión. En su adolescencia, y con tan solo 14 años, se incorporó a Réquiem, la banda liderada por los hermanos Sofía, Lucas y Tomás Fernández, que cautivó al público puntano y teloneó a cuanto grupo nacional e internacional llegaba a la provincia por entonces.

“Fue la banda que me marcó el camino del rock dentro del ambiente puntano. Gracias a ellos conocí lo que es un escenario, pude grabar mis canciones y vincularme con grandes artistas que jamás imaginé conocer. Fue una etapa muy linda y productiva”, recordó Samper.

El guitarrista, sin embargo, nunca dejó de buscar alternativas y actividades para crecer junto con la música. Según el artista, “mi vida va pegada a ella; sin la música no sabría para dónde disparar”. Además de Parteplaneta, Samper forma parte de Trilicos, un conjunto de rock que reside en Buenos Aires pero está compuesto por músicos mendocinos.

Actualmente divide sus tiempos entre las bandas, los ensayos y la facultad. Le quedan dos años para recibirse, pero desde 2020 comenzó a trabajar como productor de algunas canciones que forman parte del repertorio de las bandas que conforma o de colegas que le piden ayuda para grabar.

“No me gusta componer solo, soy más del trabajo en equipo. Y la producción de artistas es ideal para eso”, contó Samper, quien durante la cuarentena comenzó a interesarse en colegas puntanos. Con el paso de los meses decidió ayudarlos y trabajar con ellos en la producción de sus canciones.