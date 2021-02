Intercambiaron varias semillas y experiencias para sus cultivos

Intercambiar semillas es mucho más que simplemente juntarlas en un frasco y llevarlas a un lugar para ofrecerlas y recibir otras a cambio. Para muchos productores representa la oportunidad de expandir la variedad de cultivos y de sabores que van a tener sobre la mesa. El domingo, en el establecimiento El Changüí, un grupo nutrido se reunió para canjearlas y compartir conocimientos a través de talleres y charlas.

“Cuando una persona quiere armar su propia huerta, el eslabón clave es el acopio de semillas. A veces es difícil conseguir de buena calidad, entonces decidimos abrir este espacio para intercambiar y para que haya más variedad de genética también. Además de brindar las charlas y compartir las experiencias de cada uno”, explicó Esteban Aguirre, quien lleva adelante el proyecto en El Changüí desde hace tres años.

En el predio ubicado sobre la ruta 7, aproximadamente en el kilómetro 775, había distribuidos diferentes puestos con propuestas gastronómicas para veganos, otros sin gluten y productos artesanales. Específicamente, el espacio dedicado a las semillas estaba dentro de un domo en el que colocaron los sobres y los frascos etiquetados. “Hay un poco de todo, pero mucho más de lo que se viene para temporada otoño-invierno, como legumbres, crucíferas y algunas de hoja verde. La idea es que vayan juntando y que las guarden para cuando llegue el momento de plantarlas en la tierra”, dijo el ingeniero agrónomo.

En las mesas dentro del espacio había sobres y frascos con semillas de kale, cebolla, rabanitos, lechuga criolla, acelga, zanahoria, espinaca, remolacha, zapallo en diferentes variedades, cerezas, rúcula, pimientos, ají, albahaca, uvas, sandía, mandarina, melón, caléndula, girasol, cosmos, poroto, tomate y garbanzo, entre muchas más.

“Lo ideal es que quienes traigan las semillas lo hagan en un envase rotulado, con el nombre del cultivo, los datos de quien las lleva y la época en la que fue cosechada, para calcular su vida útil, que es de aproximadamente dos años”, aseveró Aguirre, y afirmó que la manera de chequear que las semillas sean viables es ponerlas sobre una servilleta húmeda y dejarlas una semana. “Las que estén bien van a germinar y las que no, se van a llenar de hongos, no sirven”, especificó.

“La bandera del paradigma agroecológico es la diversidad, entonces hoy dentro del predio hay de todo. Trajeron dulces y conservas, panificados, trabajos en madera, tejidos, suculentas y plantines, entre otras propuestas”, dijo Aguirre, y expresó que le encantaría que se vayan sumando más feriantes en el transcurso de los encuentros que tienen planeados para este año.

Para inaugurar la jornada de intercambio brindaron una clase de yoga. Durante la siesta y la tarde hubo charlas y talleres sobre bombas de semillas, cocina sin gluten, fermentos, compost, armado de huertas para niños, almacenamiento de semillas y reconocimiento de plantas. Para el cierre del encuentro, que fue cerca de las 20, hubo música en vivo.

Encontré una variedad de zapallo que no tengo (Graciela Altamirano, productora)

La idea es tener semillas naturales y este es el lugar ideal para encontrarlas. Este encuentro es muy bueno, porque hay mucha gente que quiere tener su huerta y no se anima porque no sabe cómo empezar. Acabo de ver una variedad de zapallo que no tengo y me quiero llevar algunas semillas. Además, quiero aprender a preparar compost y la charla me sirve para tener en cuenta muchas explicaciones y así voy a poder enriquecer la tierra. Tengo una huerta y hoy me llevo varias de cultivos de invierno.

Es importante tener una huerta propia (Maida Muñoz, productora)

Es muy importante que de a poco todos empecemos a cosechar nuestros propios alimentos y que sean cada vez más saludables. Hoy traje para ofrecer alimentos veganos y dulces hechos con zapallito verde de la huerta. Me gusta todo lo natural. Además, me traje algunas semillas, en especial aporté una variedad de zapallito verde gigante, que pesa alrededor de dos kilos y es muy sabroso. Además, vi que hay muchas clases de calabaza, me quiero llevar unos blancos que tengo en vista. Hay que seguir sumándose.