Portal Saber: señalan que ya se capacita al 95% de los beneficiarios

Desde el primero de febrero, el Portal Saber se convirtió en una herramienta fundamental para todos los beneficiarios del Plan de Inclusión y Becas 22 AG. Las capacitaciones se trasladan al mundo digital con una plataforma innovadora y gratuita. La iniciativa que lanzaron el Ministerio de Desarrollo Social, el Programa Juventud y la Universidad de La Punta (ULP), a pocos días de terminar febrero, ya tiene al 95% de los trabajadores capacitándose en distintas aéreas.

“Ha sido exitoso. Los beneficiarios se prendieron mucho y están cumpliendo. Hay más de un 20% que ya cumplió con los 4 mil puntos y todavía falta para que termine el mes. Estamos muy contentos y satisfechos”, dijo Federico Berardo, ministro de Desarrollo Social.

La dinámica que tiene esta capacitación es que además de ser obligatoria, los trabajadores deben acumular 4 mil puntos mensuales. El portal cuenta con más de 2 mil videos divididos en sesenta categorías. En el primer mes en funcionamiento, el más elegido fue panadería. Le siguieron albañilería, diseño gráfico, cocina, repostería y diseño web.

Berardo contó que tienen pensado seguir sumando material a la plataforma para que se mantenga actualizada. Otras temáticas que prometen subir pronto son sobre política de género y violencia de género.

“Creemos que es muy importante incorporar este material. En el caso de la política de género, la vamos a poner como obligatoria porque es fundamental. Además, acompaña la política del Gobierno. Lamentablemente nos hemos encontrado con hechos de violencia dentro del Plan de Inclusión”, afirmó.

El Portal Saber no tiene una fecha de finalización. La pandemia obligó a buscar alternativas para que los beneficiarios no pierdan las capacitaciones, que por los protocolos sanitarios no pueden ser presenciales.

“Cuando pase todo esto, la idea es juntar un sistema mixto para que todos puedan capacitarse. Seguir con el sistema virtual nos da la enorme posibilidad de llegar a todos los beneficiarios para luego, de a poco, iniciar con las capacitaciones presenciales. Esto no va a terminar porque siempre dictamos formaciones”, explicó el ministro.

Con veinte minutos diarios, los beneficiarios deben completar el puntaje que es obligatorio alcanzar. Quienes no cumplan con ello pueden ser dados de baja. “Con los que no cumplan de inmediato nos comunicaremos para saber cuál fue la situación que ocasionó que no cumplieran y, por supuesto, puede ser un causal de baja. Si hay una particularidad que tiene el Plan de Inclusión es que siempre se pidió una contraprestación a cargo, pero siempre le sumamos capacitaciones”, finalizó Berardo.